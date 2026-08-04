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PRSTENJE NA RUCI /

Jesu li se Gigi Hadid i Bradley Cooper tajno vjenčali? Fotografije iz Pariza pokrenule nagađanja

Jesu li se Gigi Hadid i Bradley Cooper tajno vjenčali? Fotografije iz Pariza pokrenule nagađanja
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Foto: Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se u listopadu 2023., nakon zajedničke večere u New Yorku, dok je njihova romansa službeno potvrđena u svibnju 2025.

4.8.2026.
7:29
Hot.hr
Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Manekenka Gigi Hadid i glumac Bradley Cooper ponovno su privukli pažnju javnosti, ovoga puta zbog fotografija snimljenih tijekom njihove šetnje Parizom. Par je u ponedjeljak viđen kako opušteno uživa u francuskoj prijestolnici, no jedan detalj posebno je zaintrigirao njihove obožavatelje.

Jesu li se Gigi Hadid i Bradley Cooper tajno vjenčali? Fotografije iz Pariza pokrenule nagađanja
Foto: Aissaoui Nacer/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Naime, i Gigi i Bradley na lijevom su prstenjaku nosili prstenje, što je odmah potaknulo nagađanja da su se možda u tajnosti vjenčali ili barem zaručili. Fotografi su ih snimili nasmijane, dok su se držali za ruke i šetali gradom u ležernim modnim kombinacijama sa sunčanim naočalama.

Jesu li se Gigi Hadid i Bradley Cooper tajno vjenčali? Fotografije iz Pariza pokrenule nagađanja
Foto: Aissaoui Nacer/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Na fotografijama se čini da Bradley Cooper na lijevoj ruci nosi jednostavan metalni prsten, dok je i Gigi Hadid imala prsten na istom prstu. Ipak, sa snimki nije moguće sa sigurnošću utvrditi o kakvom je nakitu riječ niti ima li posebno značenje.

Jesu li se Gigi Hadid i Bradley Cooper tajno vjenčali? Fotografije iz Pariza pokrenule nagađanja
Foto: Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Budući da su oboje istovremeno viđeni s prstenjem na lijevoj ruci, nije trebalo dugo da društvene mreže i strani mediji počnu nagađati o mogućem tajnom vjenčanju ili zarukama. Za sada nijedno od njih nije komentiralo glasine.

'Romantična i sretna dinamika'

Gigi i Bradley svoj privatni život inače nastoje držati podalje od očiju javnosti. Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se u listopadu 2023., nakon zajedničke večere u New Yorku, dok je njihova romansa službeno potvrđena u svibnju 2025. godine. Tada je Hadid na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju snimljenu tijekom proslave svog 30. rođendana.

Posljednji put zajedno su se u javnosti pojavili u srpnju, kada su prisustvovali vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea u New Yorku.

Manekenka je rijetko govorila o njihovoj vezi, no u razgovoru za Vogue u proljeće 2025. opisala ju je kao "vrlo romantičnu i sretnu dinamiku". Tada je istaknula i koliko cijeni Coopera, ne samo kao partnera nego i kao umjetnika.

"Jako ga poštujem kao kreativca i osjećam da mi pruža mnogo toga – ohrabrenje i, jednostavno, vjeru u mene", rekla je tada.

Oboje iz prijašnjih veza imaju djecu. Gigi je majka kćeri Khai, koju je dobila s bivšim partnerom Zaynom Malikom, dok Bradley s bivšom partnericom Irinom Shayk ima kćer Leu De Seine. Prema pisanju časopisa People, njihove djevojčice provode vrijeme zajedno, što dodatno potvrđuje koliko su njihove obitelji povezane.

Bradley CooperGigi HadidTajno Vjencanje
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