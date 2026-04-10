Ovako to izgleda kada svjetske zvijezde prošetaju ulicom: Cooper i Hadid uhvaćeni u New Yorku

Poznata manekenka Gigi Hadid (30) i holivudski glumac Bradley Cooper (51) već više od dvije godine uživaju u ljubavi, a svaki njihov korak prate brojni paparazzi. Iako su u početku svoju romansu držali podalje od očiju javnosti, danas sve češće zajedno izlaze i ne skrivaju koliko su sretni.

Ovoga puta par je viđen u opuštenoj šetnji ulicama New Yorka, a društvo im je pravila i Cooperova kći. Ležerna atmosfera i osmijesi na njihovim licima jasno su dali do znanja da uživaju u zajedničkim trenucima, daleko od poslovnih obaveza i užurbanog života koji oboje vode.

Unatoč razlici od 21 godine, Hadid i Cooper djeluju skladno i povezano, a izvori bliski paru tvrde kako bez poteškoća uspijevaju uskladiti privatni i poslovni život.

Par dijeli slične životne vrijednosti – miran obiteljski život, bliskost i tradiciju. Upravo zbog svoje djece žele ozakoniti vezu i zajedno graditi obitelj. Bradley Cooper ima kćer Leu De Seine iz veze s Irinom Shayk (39), dok Gigi Hadid ima kćer Khai Malik iz veze sa Zaynom Malikom (32). Izvori tvrde da oboje žele da njihova djeca odrastaju zajedno u stabilnom i toplom okruženju.

“Bradley je pitao Yolandu, Giginu majku za dopuštenje jer želi da zna koliko mu je Gigi važna i kako s njom želi izgraditi stabilnu obitelj u New Yorku”, otkriva izvor blizak paru. Ni Gigi nije skrivala svoje namjere – roditeljima je otvoreno rekla da se želi udati za Cooper.

