Deset najopasnijih pasmina pasa: Mogu postati ubojiti u rukama neiskusnog vlasnika

Rasprava o "najopasnijim pasminama pasa" često je ispunjena emocijama i stereotipima. Iako je istina da je ponašanje svakog psa prvenstveno odraz odgoja, dresure i socijalizacije, ne može se zanemariti činjenica da su određene pasmine stoljećima uzgajane sa specifičnim ciljevima – za lov, čuvanje ili borbu. Te su im uloge podarile iznimnu snagu, snažne instinkte i zaštitnički karakter koji u rukama neiskusnog ili neodgovornog vlasnika mogu postati opasni.

Prolistajte galeriju i otkrijte koje su pasmine najčešće proglašavane potencijalno opasnima i zašto su stekle takvu reputaciju.