IZNENADIT ĆETE SE /

Deset najopasnijih pasmina pasa: Mogu postati ubojiti u rukama neiskusnog vlasnika

Deset najopasnijih pasmina pasa: Mogu postati ubojiti u rukama neiskusnog vlasnika
Foto: Shutterstock
Ovaj članak, temeljen na statističkim podacima o napadima i ugrizima te karakteristikama pasmina, donosi pregled deset vrsta pasa koje se najčešće nalaze na listama potencijalno opasnih. Cilj nije demonizirati nijednu pasminu, već educirati i naglasiti da posjedovanje snažnog psa nosi sa sobom i veliku odgovornost.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rasprava o "najopasnijim pasminama pasa" često je ispunjena emocijama i stereotipima. Iako je istina da je ponašanje svakog psa prvenstveno odraz odgoja, dresure i socijalizacije, ne može se zanemariti činjenica da su određene pasmine stoljećima uzgajane sa specifičnim ciljevima – za lov, čuvanje ili borbu. Te su im uloge podarile iznimnu snagu, snažne instinkte i zaštitnički karakter koji u rukama neiskusnog ili neodgovornog vlasnika mogu postati opasni.

Prolistajte galeriju i otkrijte koje su pasmine najčešće proglašavane potencijalno opasnima i zašto su stekle takvu reputaciju.

29.8.2025.
11:02
Antonela Ištvan
Shutterstock
PsiOpasni PsiPit BullRotvajlerPopisSibirski Haski
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZNENADIT ĆETE SE /
Deset najopasnijih pasmina pasa: Mogu postati ubojiti u rukama neiskusnog vlasnika