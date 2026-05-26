Marina Perazić postala baka: Kći Luna na svijet je donijela sinčića

Nekadašnji bubnjar kultne rock grupe Ekatarina Velika, Ivan Fece Firči (63) i pjevačica Marina Perazić (67) postali su baka i djed. Sretnu vijest podijelio je upravo Firči na društvenim mrežama, otkrivši da je njihova kći Luna rodila sina.

"Postadoh djed prije pola sata! Muško! Bravo Luna i Sandro!", napisao je glazbenik uz veliko oduševljenje pratitelja.

Buran ljubavni odnos

Podsjetimo, iako nikada nisu službeno bili u braku, Marina Perazić i Ivan Firči godinama su bili jedan od najpoznatijih parova bivše Jugoslavije. Njihov odnos često je punio medijske stupce, osobito nakon prekida, kada su oboje javno iznosili detalje iz zajedničkog života.

Bivši partneri imaju dvije kćeri, Miju i Lunu, koje su danas odrasle žene, no ni nakon rastanka nisu prestali javno govoriti jedno o drugome. Sudjelujući u različitim reality emisijama, često su iznosili međusobne optužbe i detalje iz privatnog života.

Firči je svojevremeno tvrdio da je Marina bila fokusirana na novac te da mu je “uzela djecu”, dok je Marina njega optuživala za fizičko i psihičko zlostavljanje te tvrdila da je u njihov dom doveo drugu ženu. S druge strane, Firči je odbacivao njezine optužbe.

Nakon prekida s djecom se vratila u Hrvatsku

Marina i Firči od 1988. godine živjeli su u New Yorku, kamo su se preselili na njegovu želju. Nakon prekida 1997. godine Marina se s djecom vratila u Hrvatsku.

Njihova starija kći Mija kasnije se vratila u New York, gdje je izgradila uspješnu karijeru i postala poduzetnica, što često pokazuje i na društvenim mrežama.

Mlađa Luna željela je krenuti majčinim stopama pa se svojedobno prijavila u popularno glazbeno natjecanje Prvi glas Srbije. Ipak, odustala je od natjecanja te se kasnije, prema pisanju medija, posvetila manekenskoj karijeri.