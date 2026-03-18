Marina Perazić: 'Status seks simbola 80-ih bio mi je teret, a uzdahe sam sama osmislila'

Glazbena ikona bivše Jugoslavije Marina Perazić zajedno s Davorom Toljom krenula je na oproštajnu turneju simboličnog naziva “Posljednji program tvog kompjutera”. Nakon emotivnih nastupa diljem regije, publika će ih još jednom moći vidjeti 28. ožujka u Rijeci, 3. travnja u Osijeku te 10. travnja u zagrebačkoj Laubi.

Turneja donosi bezvremenske hitove grupe Denis i Denis poput “Ja sam lažljiva” i “Program tvog kompjutera”, pjesme koje su obilježile jednu eru i i danas zvuče svježe. Marina Perazić iskreno o svemu progovorila je u emisiji Rtl Direkt.

Emotivni oproštaji

Naime, nedavni koncert u Ljubljani pokazao je koliko su ove pjesme i dalje važne publici.

“Ljudi dolaze s emocijama i s razlogom. Svi imaju neku svoju priču vezanu uz te pjesme. Bilo je jako emotivno i lijepo”, priznaje Perazić.

Nakon završetka turneje, pjevačica planira provoditi više vremena u New Yorku, gdje joj žive kćeri. Ipak, naglašava kako Hrvatsku ne napušta trajno.

“Rijeka je moj dom i uvijek ću se vraćati. Sada samo želim biti s obitelji”, kaže.

Otkriva i da joj je posljednjih godina bilo teško, osobito nakon očeve smrti.

“Osjećala sam se jako usamljeno. Preživjela sam zahvaljujući prijateljima i koncertima, ali sada je vrijeme za neki drugi život.”

Slava joj nikad nije bila cilj

Iako je bila jedno od najprepoznatljivijih lica osamdesetih, Perazić priznaje da popularnost nije bila nešto čemu je težila.

“Meni je to bilo strašno. Nisam krenula u glazbu zbog slave, samo sam htjela malo uzbuđenja prije nego što postanem inženjer građevine”, iskreno govori.

Upravo je suradnja s Toljom bila ključna za nastanak benda.

Njihovo prijateljstvo i spontani početci doveli su do stvaranja jedinstvenog zvuka koji je obilježio regionalnu scenu.

Seks simbol – više teret nego kompliment

Status seks simbola, koji joj je dodijeljen u to vrijeme, nije joj bio ugodan.

“Nisam se tako doživljavala. Samo sam htjela da pjesma bude interpretirana – da se i odglumi, ne samo otpjeva”, objašnjava, dodajući kako su i njezini scenski nastupi bili promišljeni, ali nikada vulgarni.

"Ja se nisam trudila, nisam sebe doživljavala na takav način, činjenica je da sam pjevala par pjesama koje su imale tu neku erotičnost i tu jesu bili ti neki uzdasi koji su možda malo bili pojačani...Ja sam ih sama osmislila. Moji uzori su bili Liza Mineelli, Barbara Streisand, one su pjevale i glumile i onda sam ja kao mala djevojčica doživjela da tako treba"

Mit o zabranjenom spotu

Jedna od najpoznatijih urbanih legendi vezana uz grupu odnosi se na pjesmu “Soba 23”.

“Spot nikada nije bio zabranjen. To je mit. Sve je bilo u mašti gledatelja, ništa se zapravo nije vidjelo”, kaže Perazić.

Glazba grupe Denis i Denis i danas zvuči moderno, a Perazić zasluge pripisuje Tolji.

“To je njegov kredit. Bio je u koraku s europskim trendovima i iskoristio je nove mogućnosti elektronike. Te pjesme i danas zvuče svježe”, ističe te dodaje kako joj svaki izlazak na pozornicu i danas budi posebnu emociju.

“Koliko god bila umorna, kad čujem te prve tonove, jednostavno se izgubim u glazbi.”

