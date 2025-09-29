Marina Perazić otkrila što ju je potpuno promijenilo: 'Više nisam bila funckionalna'

Legendarna ikona osamdesetih i dio čuvenog dua Denis & Denis, Marina Perazić (67) nakon dugo vremena otvoreno je progovorila o svom životu, karijeri, te nekim najintimnijim i najekstremnijim iskustvima.

Marina se prisjetila početka karijere te otkrila kako se tada osjećala. „Nije teško u 19. godini donijeti pogrešnu odluku, ali izuzetno je pogrešno ostatak života bazirati na odluci koju si donio pod utjecajem okoline, kad ne poznaješ dovoljno sebe“, rekla je za srpski Kurir.

Prisjetila se i kako je izgledalo i snimanje prvog albuma. „Snimila sam cijeli album u pet popodnevnih termina, pjevajući po dvije pjesme u jednom terminu, sa svim pratećim vokalima. To je stanoviti podvig!“ Međutim, uz nagli uspjeh susrela se i s nekim negativnim posljedicama. "To je sve skupa doseglo razinu nepodnošljivosti. Izgubila sam privatnost koja mi puno znači", iskreno je priznala.

Zbog ljubavi preselila na drugi kraj svijeta

Marina je u tom vremenu donijela i veliku odluku. Naime odlučila se preseliti u New York. Razlog odlaska bio je taj što joj je partner nekoliko mjeseci ranije otišao tamo, a Marina se neplanski zaljubila u grad. „Bez puno razmišljanja sam se zaljubila u New York, gdje sam se zadržala osam i pol godina. Tamo sam stvorila obitelj i pronašla svoj mir“, dodala je.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Danas nastupa zajedno sa svojom kolegom iz benda Davorom Toljom (68), ali na malo drugačiji način nego nekada. „Nastupamo na matrice jer je ekonomski isplativo, a publika i dalje savršeno reagira na Davorovu muziku i moj performans,“ otkrila je. Iako su oboje u zrelim godinama, planiraju obilježiti veliki jubilej – 40 godina od izlaska njihovog prvog albuma. „Voljeli bismo napraviti mini turneju povodom te obljetnice, ali u našim godinama smo prilično komotni."

Okušala se u Farmi

Iskreno je govorila i o svom iskustvu s popularnim showom "Farma" gdje je nastupila jednom u Hrvatskom i dva puta u Srbiji zbog financijskih razloga, iako je to bilo potpuno u sukobu s njenom osobnošću i svjetonazorima. „Kad jednom uđeš, ne možeš izaći kad hoćeš, koliko god ti bilo neugodno,“ iskreno je otkrila. Nakon izlaska iz showa osjećala se „nefunkcionalno“, bez želje za stvaranjem, te je morala potražiti pomoć psihologa. Ipak, priznaje da joj je to iskustvo pomoglo da bolje upozna samu sebe. „Volim rad na sebi, pa je Farma na kraju bila jedno značajno životno iskustvo.“

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Danas se u potpunosti posvetila životu u svom rodnom gradu Rijeci. „Rijeka je moja prirodna sredina, život na moru je prava privilegija. More i sunce me regeneriraju,“ priznala je i dodala da joj život u nižoj brzini u potpunosti odgovara.

Kada je riječ o pogledima na prošlost, ne žali ni za čim. „Ne plačem za prolivenim mlijekom. Sve što mi se dogodilo je neprocjenjivo iskustvo. Čvrsto stojim iza svih odluka koje sam donijela jer su bile u skladu s mojim tadašnjim emocijama i svjetonazorima, zaključila je te najavila da se uskoro nada seriji koncerata diljem regije.

