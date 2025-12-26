FREEMAIL
TURNEJA SE NASTAVLJA /

Thompson stiže u Rijeku! Spektakl u Dvorani mladosti 6. veljače

Thompson stiže u Rijeku! Spektakl u Dvorani mladosti 6. veljače
Foto: Matija Habljak/pixsell

Nastup će se održati u Dvorani mladosti početkom veljače 2026. godine

26.12.2025.
17:14
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Marko Perković Thompson (59), nastavlja svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj. Najnovija postaja bit će Rijeka, gdje je najavljen koncert početkom veljače sljedeće godine.

Thompson će nastupiti u Dvorani mladosti u Rijeci 6. veljače 2026. godine, potvrđeno je putem njegovih službenih kanala na društvenim mrežama. Organizatori su poručili kako će sve dodatne informacije o koncertu biti objavljene uskoro te da se raduju susretu s riječkom publikom i zajedničkoj glazbenoj večeri.

Dvoranska turneja diljem Hrvatske

Nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu, Thompson je krenuo na opsežnu dvoransku turneju. Turneju je započeo u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom, 21. i 22. studenog, a zatim je nastavio koncertima u Varaždinu 7. i 8. prosinca.

Zagreb, Zadar i Split na rasporedu

Uslijedili su koncerti u Zadru 12. i 13. prosinca, dok je sljedeći veliki nastup zakazan za Arenu Zagreb 27. prosinca 2025. godine. Nakon Zagreba, Thompson će održati i koncerte u Poreču 10. i 11. siječnja te u Splitu 16. i 17. siječnja, prije nego što turneju nastavi u Rijeci.

POGLEDAJTE VIDEO:Hrvati bez pardona o sezonskim sniženjima: 'Neka snize cijene hrane, krpica imamo previše'

Thompson Koncert
Thompson stiže u Rijeku! Spektakl u Dvorani mladosti 6. veljače