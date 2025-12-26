Thompson stiže u Rijeku! Spektakl u Dvorani mladosti 6. veljače
Nastup će se održati u Dvorani mladosti početkom veljače 2026. godine
Marko Perković Thompson (59), nastavlja svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj. Najnovija postaja bit će Rijeka, gdje je najavljen koncert početkom veljače sljedeće godine.
Thompson će nastupiti u Dvorani mladosti u Rijeci 6. veljače 2026. godine, potvrđeno je putem njegovih službenih kanala na društvenim mrežama. Organizatori su poručili kako će sve dodatne informacije o koncertu biti objavljene uskoro te da se raduju susretu s riječkom publikom i zajedničkoj glazbenoj večeri.
Dvoranska turneja diljem Hrvatske
Nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu, Thompson je krenuo na opsežnu dvoransku turneju. Turneju je započeo u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom, 21. i 22. studenog, a zatim je nastavio koncertima u Varaždinu 7. i 8. prosinca.
Zagreb, Zadar i Split na rasporedu
Uslijedili su koncerti u Zadru 12. i 13. prosinca, dok je sljedeći veliki nastup zakazan za Arenu Zagreb 27. prosinca 2025. godine. Nakon Zagreba, Thompson će održati i koncerte u Poreču 10. i 11. siječnja te u Splitu 16. i 17. siječnja, prije nego što turneju nastavi u Rijeci.
