FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PLATIT ĆE ME PREKO APLIKACIJE' /

Zurovec otkrio bi li popio kavu s Plenkovićem: 'Tim više ako ju ne moram platiti...'

Za RTL Danas otkrio je bi li popio kavu s premijerom

25.2.2026.
16:46
danas.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je bivša SDP-ova, a sada nezavisna zastupnica Boška Ban postala nova članica vladajuće koalicije, na razgovore je spreman i nezavisni saborski zastupnik te gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec.

Na pitanje je li dobio poziv za kavu s premijerom Andrejom Plenkovićem, Zurovec je rekao da inicijativa postoji. "Ako poziv dođe, popit ću kavu. Tim više ako je ne moram platiti, definitivno ću doći", rekao je gradonačelnik Svete Nedelje.

"Već sam čuo za to i da će me platiti putem Keks Paya, pa ćemo vidjeti kako to ide, s obzirom na to da aplikaciju nemam ni instaliranu", rekao je Zurovec na pitanje hoće li postati dio vladajuće koalicije.

Dario ZurovecVladajuća VećinaBoška BanAndrej PlenkovićKava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx