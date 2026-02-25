Zurovec otkrio bi li popio kavu s Plenkovićem: 'Tim više ako ju ne moram platiti...'

Nakon što je bivša SDP-ova, a sada nezavisna zastupnica Boška Ban postala nova članica vladajuće koalicije, na razgovore je spreman i nezavisni saborski zastupnik te gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec.

Na pitanje je li dobio poziv za kavu s premijerom Andrejom Plenkovićem, Zurovec je rekao da inicijativa postoji. "Ako poziv dođe, popit ću kavu. Tim više ako je ne moram platiti, definitivno ću doći", rekao je gradonačelnik Svete Nedelje.

"Već sam čuo za to i da će me platiti putem Keks Paya, pa ćemo vidjeti kako to ide, s obzirom na to da aplikaciju nemam ni instaliranu", rekao je Zurovec na pitanje hoće li postati dio vladajuće koalicije.