Plenković otkrio detalje o budućnosti koalicije, komentirao i Milanovića: 'On me ne zanima'

Sastanak vladajuće koalicije održan je u srijedu u Banskim dvorima, a premijer Andrej Plenković potom je dao izjavu za medije.

"Održali smo razgovor i Boška Ban odlučila je postati dio vladajuće većine. Izrazili smo srdačnu dobrodošlicu", naveo je Plenković.

"Imali smo sastanke s predstavnicima DP-a i HSLS-a, razgovarali smo o ponašanju gospodina Dabre koje smo svi jasno osudili. Mislim da su razgovori pomogli da bolje razumijemo stajališta jednih i drugih. Koliko razumijem, DP nije znao da će se to dogoditi i oni su nezadovoljni. Takvo ponašanje ni za njih nije donijelo ništa pozitivno", kaže premijer.

"Što se tiče HSLS-a, ta situacija je takva da zahtijevaju određene poteze koji bi trebali jamčiti da se takvo ponašanje ne dogodi. To što oni misle misli i velika većina drugih članova parlamentarne većine", dodaje Plenković i ističe da misli da će kroz iduće razdoblje doći do konvergiranja stajališta i pronaći modalitet da koalicija funkcionira.

"Odluku gospođe Ban cijenim i poštujem, napravila je to svojevoljno, nije bilo snubljenja ni operacija. Drago mi je da je došla, poznajemo se godinama i surađivali smo u dijalogu Vlade i zastupnika u Saboru", naveo je nakon pitanja novinara Plenković.

Na pitanje novinara vjeruje li da će ovakva situacija ostati i za 23 dana, kada ističu rokovi koje su dali HSLS i Dabro, Plenković kaže: "Taj rok ne postoji. Tih 30 dana, što se mene tiče, ne postoje. Tu stvar možemo riješiti i danas ako su svi razumni. Situacija je jasna svakom tko ima iole informacija o politici. Gospodin Dabro ima izvorni mandat, on je njegov i neotuđiv. Može s njime raditi što hoće. Samo je tu stvar da se ponašanje stavi u okvir. Ako ste dio većine, postoje određeni standardi".

"Što se tiče razgovora s drugim zastupnicima, ne vodimo nikakve posebne, ali vidim u eteru da bi mnogi htjeli razgovarati. Tko god hoće, dobro je došao", kaže Plenković. Na pitanje hoće li biti poziva na kavu za gospodina Darija Zurovca, Plenković dodaje: "Ako želi, ja sam tu. Jako smo puno puta razgovarali, u konačnici, on je davno bio u HDZ-u".

"Bitno mi je bilo da identificiran je li pozicija HSLS-a bliža tome da budu u koaliciji ili ne. Moj dojam je da je bliža. Dabro nije presudan za stabilnost Vlade, od danas formalno", rekao je Plenković.

"Dabro od ovoga neće profitirati, neće profitirati ni DP. Ono što se meni učinilo kad sam vidio snimku, moj dojam bio je da je to napravljeno svjesno i namjerno, nemam dojam da je to bilo spontano. Zašto i za čiji račun? Iz razgovora s kolegama iz DP-a, sigurno nije u dogovoru s njima niti za njihov račun", govori Plenković.

"Je li to Dabro napravio iz dokolice ili ga je netko instrumentalizirao, ja ne znam. Predložio bih da oni to sami sa sobom vide o čemu se radi. Ni iz čega je napravljen problem, pa je munjevito reagirao Hrebak, što iz načelnih razloga razumijem, ali ne razumijem da je ova situacija dovoljno velik razloga da bi se destabilizirala vladajuća većina", navodi Plenković i poručuje da neće razgovarati s Dabrom.

Na prozivke predsjednika Zorana Milanovića, Plenković ističe: "Nisam ga slušao, nemam pojma. Nemam fetiš na Izrael, neka se Milanović bavi sa sobom i svojim putovanjima, intenzivnim angažmanom, neka se hvali svojim uspjesima, on je zadnji koji će meni i ministrima tumačiti. Niti sam ga slušao niti me zanima".

Plenković se, podsjetimo, uoči sastanka vladajućih odvojeno sastao s čelnikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom, a zatim i liderom HSLS-a Darijom Hrebakom. Razgovarali su između ostalog i o snimci DP-ovog Josipa Dabre na kojoj veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića, zbog koje je Hrebak ranije prijetio mogućim izlaskom iz koalicije.

Isto tako, RTL Danas doznao je da je nezavisna zastupnica Boška Ban na sastanku predstavljena kao nova članica vladajuće većine.

Premijerovu cijelu izjavu pogledajte u videu na vrhu članka.