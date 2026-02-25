Tko je novi Plenkovićev žetončić? Prošli tjedan iznenadila je Sabor

Nezavisna saborska zastupnica i bivša članica SDP-a Boška Ban ući će u vladajuću koaliciju, doznao je RTL Danas u srijedu.

Ban, koja će tako postati "77. ruka" premijera Andreja Plenkovića, predstavljena je na sastanku koalicije koji se održao u Banskim dvorima.

Glasala za ministra

Podsjetimo, Ban se u središtu pozornosti našla i krajem prošlog tjedna, kad je dala glas ministru rada Alenu Ružiću, iako tada nije bila dio većine. Navela je da je Ružića podržala zbog svih ljudi kojima treba inkluzivni dodatak.

"Moj glas je za sve ljude koje ovaj resor obuhvaća. I prvenstveno one ljudi koji čekaju rješenje za inkluzivni dodatak. Stoga je moj glas bio poticaj i prilika ministru da riješi te probleme, da riješe inkluzivne dodatke i tako da očekujem konkretne rezultate od njega", rekla je zastupnica prošli petak na izglasavanju.

Dodala je da nije zabrinuta zbog etikete "žetončića" koju je dobila. "Ne brinu me prozivke zato što je moj glas bio isključivo za ljude u najranjivijim skupinama i mislim da je ovo glas za odgovornost", kazala je Ban. Istaknula je i da nije Plenković nije kontaktirao, a na pitanje bi li s njim izašla na kavu, Ban je odgovorila: "Volim piti kavu, tako da da".

Tko je Boška Ban?

Ban je rođena 1981. godine u Čakovcu. U svojem rodnom gradu završila je specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta na Međimurskom veleučilištu, a u saborskim klupama nalazi se od 2020. godine.

U aktualni, 11. saziv, ušla je kao članica SDP-a, ali je iz te stranke izašla u lipnju prošle godine i nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica. Kao razlog navela je nezadovoljstvo padom rejtinga stranke u Međimurju i duboke podjele.

Isto tako, poznata je i po nevjerojatnoj fizičkoj transformaciji - uspjela je smršaviti 65 kilograma. Odluku je donijela nakon što joj je vaga u rujnu 2019. godine pokazala 169 kilograma. Izbacila je slatkiše, zaslađene napitke i dio ugljikohidrata. "Prvih mjesec dana plakala sam svaku večer, ali upornost se isplatila. Nijednom nisam posustala", ispričala je 2020. godine za 24sata.

