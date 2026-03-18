Prvi izlazak nakon smrti Erica Danea: Supruga i kćeri zajedno na premijeri kao podrška Zendayi

Udovica glumca Erica Danea, Rebecca Gayheart (54) i njihove dvije kćeri prvi su se put pojavile u javnosti nakon njegove smrti, i to na premijeri filma The Drama u Los Angelesu u utorak.

Glumica je stigla je u pratnji kćeri Billie (16) i Georgije (14), svega nekoliko tjedana nakon što je Dane preminuo u 53. godini života, nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom poznatom i kao Lou Gehrigova bolest. Na događaj su, čini se, došle pružiti podršku Daneovoj kolegici iz serije Euphoria, Zendayi, koja u filmu glumi uz Roberta Pattinsona, piše Daily Mail.

Foto: Roger/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Rebecca je izgledala elegantno u prugastoj haljini uz crne čipkaste cipele i ružičastu torbicu. Billie je odabrala bijeli čipkasti top i suknju uz Dior torbicu i ljubičaste potpetice, dok je Georgia zablistala u ružičastoj haljini i prozirnim štiklama.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Dane je u hit-seriji Euphoria tumačio Cala Jacobsa, oca lika kojeg glumi Jacob Elordi (28). Uspio je dovršiti snimanje svojih scena za treću sezonu prije smrti, a njegova posljednja izvedba bit će prikazana kada nova sezona premijerno krene 12. travnja.

Kreator serije Sam Levinson bio je među onima koji su donirali sredstva putem GoFundMe kampanje za pomoć njegovim kćerima. U međuvremenu, obožavatelji organiziraju i javnu komemoraciju jer Dane nije bio uključen u segment In Memoriam na dodjeli Academy Awards, što je izazvalo negodovanje javnosti.

Nekoliko mjeseci prije smrti, Dane je u tajnosti snimio intervju pod nazivom Famous Last Words: Eric Dane, koji će biti objavljen posthumno. U njemu se dirljivo obratio svojim kćerima: “Billie i Georgia, ove riječi su za vas. Trudio sam se. Ponekad sam posrtao, ali sam se trudio.”