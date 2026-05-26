Donald Trump najavio što će učiniti sa 400 kilograma iranskog obogaćenog uranija

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će iranski obogaćeni uranij biti poslan u Sjedinjene Države na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje, dok se nastavljaju pregovori o okvirnom sporazumu za okončanje rata s Iranom.

Obogaćeni uranij bit će ili "odmah" predan SAD-u i uništen tamo, ili će biti uništen na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da bi toj prilici trebala nazočiti "Komisija za atomsku energiju ili njezin ekvivalent". Još nije jasno misli li na američku agenciju ili na UN-ovu Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču.

Također je ostalo nejasno opisuje li Trump tom točkom trenutačno stanje pregovora, američki zahtjev u pregovorima ili točku koja je već dogovorena kao dio mogućeg sporazuma.

Budućnost teheranskih zaliha od oko 400 kilograma visoko obogaćenog uranija jedan je od ključnih kamena spoticanja u pregovorima. U subotu je Trump rekao da je okvirni sporazum "uglavnom" ispregovaran. Izrael i SAD zajednički su zaratili protiv Irana 28. veljače.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da su se on i Trump prethodne večeri u telefonskom razgovoru složili da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. To znači da bi iranska postrojenja za obogaćivanje uranija morala biti demontirana, a zalihe visoko obogaćenog uranija uklonjene iz zemlje, rekao je Netanyahu.