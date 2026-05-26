OBOŽAVAJU GA

Jakirović jednom rečenicom oduševio sve na velikoj proslavi: 'Nisam uspio'
Foto: John Walton, PA Images/Alamy/Profimedia

Hull se vraća u Premier ligu nakon 2017.

26.5.2026.
8:34
John Walton, PA Images/Alamy/Profimedia
Iako su mnogi predviđali borbu za ostanak, Hull City je na nevjerojatan način, nakon playoffa, stigao do nogometnog raja Premier lige pod vodstvom Sergeja Jakirovića.

Bivši trener Dinama i Rijeke oduševio je Otok, a to uspijeva i svojim komentarima i radom s medijima, a ne samo trenerskim umijećem. Ponovio je to na Hullovoj proslavi promocije. Igrači, stožer i ostali vezani za klub u paradi su kroz grad se provozali otvorenim autobusom, a kada je mikrofon došao do Jakirovića on je rekao:

"Imao sam jedan zadatak kada sam došao u Hull, ostaviti klub u Championshipu. Nisam uspio. Idemo u Premier ligu!", kazao je Sergej i oduševio okupljenu masu. Još jedan detalj zapao je za oko društvenim mrežama. Dok je bio na autobusu, Jakirović je na videopoziv nazvao svog kapetana Ollieja McBurnieja kako bi mu rekao da obuče majicu jer su mu leđa crvena od sunca. 

 

 

 

 

Podsjećamo, Hull se vraća u Premier ligu nakon 2017. nakon što su u subotu u finalnoj utakmici doigravanja za ulazak u elitni razred, na mitskom Wembleyju, s minimalnih 1-0 pobijedili Middlesbrough, a pogodak odluke postigao je McBurnie u 95. minuti.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
