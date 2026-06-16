Nevjere, prekidi i pomirenja: Neymar i Bruna čekaju treće zajedničko dijete, njegovo peto

Dok pokušava vratiti karijeru na pravi put nakon niza ozljeda, Neymar (34) proživljava jednako turbulentno razdoblje i u privatnom životu. Brazilska nogometna zvijezda i njegova dugogodišnja partnerica Bruna Biancardi (32) objavili su da očekuju treće zajedničko dijete koje će ujedno biti peto dijete slavnog nogometaša.

Vijest je podijelio usred Svjetskog prvenstva putem videa na društvenim mrežama, u kojem su otkrili i spol djeteta.

U objavi se obitelj okupila kako bi kroz igru s bojama otkrila spol prinove, a sada je poznato da im stiže djevojčica. Uz Neymara i Brunu bile su i njihove kćeri Mavie i Mel, kao i njegov 14-godišnji sin Davi Lucca.

Nakon što su skinuli poveze s očiju, ružičasta boja potvrdila je da očekuju djevojčicu. 'Poludjet ću', uzbuđeno je poručio nogometaš.

U šaljivom tonu u cijelom videu podijeljenom na Bruninom YouTube kanalu, Neymar je dodao: 'Osnovat ću bend, od danas će se zvati Spice Girls', aludirajući na to da će imati čak četiri kćeri.

Vijest dolazi nakon nekoliko godina obilježenih prekidima, pomirenjima i skandalima koji su njihov odnos pretvorili u jednu od najpraćenijih ljubavnih priča sportskog svijeta.

Veza koja je prošla kroz brojne krize

Odnos Neymara i influencerice, modela i poduzetnice Brune Biancardi već je godinama pod povećalom javnosti, ponajviše zbog učestalih glasina o nogometaševim nevjerama.

Najveća kriza dogodila se 2023. godine, dok je Bruna bila trudna s njihovom prvom zajedničkom kćeri Mavie. Nakon što su se pojavili navodi o njegovoj aferi s influencericom Fernandom Campos, Neymar je javno priznao pogreške i partnerici uputio emotivnu ispriku putem društvenih mreža.

"Pogriješio sam. Već sam ti se ispričao zbog svojih pogrešaka i nepotrebnog izlaganja, ali osjećam obvezu to učiniti i javno“, napisao je tada.

Foto: Leco Viana/Zuma Press/Profimedia

Nekoliko mjeseci kasnije Bruna je potvrdila da više nisu zajedno, no prekid nije bio konačan. Par se s vremenom pomirio, dobio drugu zajedničku kćer Mel, a sada očekuju i treće dijete.

Velika i nekonvencionalna obitelj

Neymar je put postao otac s samo 19 godina kada je s Carolinom Dantas, svojom tadašnjom djevojkom, dobio sina Davija Luccu.

S Brunom Biancardi dobio je kćeri Mavie i Mel, a tijekom jednog od njihovih prekida dobio je i kćer Helenu s manekenkom Amandom Kimberlly, koja je rođena 2024. godine.

Dok navijači iščekuju njegov potpuni povratak na teren, čini se da se Neymarove najvažnije utakmice trenutačno igraju daleko od reflektora stadiona.

Foto: SplashNews.com/Splash/Profimedia