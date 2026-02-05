FREEMAIL
FATALNA CRNKA /

Ljepotica hrvatskih korijena koja je zavela i Neymara: Ovako danas izgleda Natalia Barulich

Ljepotica hrvatskih korijena koja je zavela i Neymara: Ovako danas izgleda Natalia Barulich
Foto: Npa/the Grosby Group/grosby Group/profimedia
Natalia Barulich (34), američka manekenka kubanskog podrijetla, već godinama privlači pažnju javnosti ne samo zbog svoje upečatljive ljepote i uspješne karijere, već i zbog veza s nekim od najvećih zvijezda današnjice.
1 /24
Povodom 34. rođendana Neymara, prisjećamo se jedne od najljepših žena koju su svojedobno povezivali s brazilskom nogometnom zvijezdom – manekenke Natalije Barulich (34), ljepotice hrvatskog podrijetla koja je punila stupce svjetskih medija.

Natalia je širu slavu stekla kao bivša djevojka kolumbijskog pjevača Malume, a nedugo nakon njihova prekida počela se pojavljivati u društvu Neymara, što je izazvalo brojne nagađanja o romansi. Iako vezu nikada nisu službeno potvrdili, njihove zajedničke fotografije i izlasci bili su dovoljni da postanu jedan od najpraćenijih parova tog vremena.

Osim ljubavnih priča sa slavnim sportašima i glazbenicima, Natalia je izgradila uspješnu manekensku karijeru te slovi za jednu od najatraktivnijih i najutjecajnijih manekenki na društvenim mrežama, a u našoj galeriji pogledajte kako danas izgleda. 

5.2.2026.
7:02
Hot.hr
Jesse Grant/getty Images/profimedia
NeymarNatalia BarulichMaluma
Ljepotica hrvatskih korijena koja je zavela i Neymara: Ovako danas izgleda Natalia Barulich