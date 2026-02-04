FREEMAIL
DROGA I NEKRETNINE /

Pogledajte privođenje osumnjičenih u akciji u kojoj je pao i hrvatski DiCaprio

Foto: Goran Kovacic/pixsell
Za veći broj osoba sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja bili umiješani u droge, prijevare, krivotvorenje isprava, kao i pranje novca. U USKOK-u će ih ispitati.
Policija je u srijedu privela osumnjičenike u prostorije USKOK-a u Rijeci. Podsjetimo, tijekom jutra su policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Rijeka), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Tijekom jutra započela su uhićenja na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske. 

U akciji je bilo 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

 

4.2.2026.
17:49
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Goran Kovacic/pixsell
RijekaUhićeniUskokDrogaNekretnine
