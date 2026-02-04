Možete li vjerovati da Madonna ima skoro 70 godina? Izgleda kao da joj je vrijeme stalo

Madonna (67) je ime koje već desetljećima znači revoluciju, provokaciju i potpunu slobodu izražavanja. Od samih početaka karijere pomicala je granice glazbe, mode i javnog nastupa, ne pristajući na uloge koje su joj drugi pokušavali nametnuti. Kroz godine je mijenjala stilove, zvuk i imidž, ali je uvijek ostajala vjerna sebi i svojoj umjetničkoj viziji. I danas, dok se približava sedmom desetljeću života, Madonna i dalje izaziva pažnju gdje god se pojavi.