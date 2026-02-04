Bila je seks simbol jedne generacije, a danas je jedva prepoznaju: Kimberly Wyatt je druga osoba

Kimberly Wyatt, nekadašnja članica megapopularne grupe Pussycat Dolls, danas slavi 44. rođendan, a iza nje su godine uspješne karijere, osobnih promjena i novih profesionalnih izazova. Amerikanka koja je svjetsku slavu stekla kao jedna od najprepoznatljivijih plesačica i pjevačica ranih 2000-ih danas uživa u nešto mirnijem, ali ispunjenijem životnom ritmu. Njezin stil, imidž i energija mijenjali su se, ali karizma i prepoznatljivost ostali su isti. Donosimo galeriju njezinih najupečatljivijih izdanja kroz karijeru i privatni život.