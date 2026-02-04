FREEMAIL
Bila je seks simbol jedne generacije, a danas je jedva prepoznaju: Kimberly Wyatt je druga osoba
Foto: Pic. Supplied By Planet Photos/planet/profimedia
Rođena 4. veljače 1982. u Indiani, Wyatt se još kao djevojčica zaljubila u ples, a profesionalno se usavršavala u Los Angelesu, gdje je brzo privukla pažnju velikih glazbenih imena.
Kimberly Wyatt, nekadašnja članica megapopularne grupe Pussycat Dolls, danas slavi 44. rođendan, a iza nje su godine uspješne karijere, osobnih promjena i novih profesionalnih izazova. Amerikanka koja je svjetsku slavu stekla kao jedna od najprepoznatljivijih plesačica i pjevačica ranih 2000-ih danas uživa u nešto mirnijem, ali ispunjenijem životnom ritmu. Njezin stil, imidž i energija mijenjali su se, ali karizma i prepoznatljivost ostali su isti. Donosimo galeriju njezinih najupečatljivijih izdanja kroz karijeru i privatni život.

4.2.2026.
7:31
Hot.hr
Adrian Varnedoe/pacific Coast News/profimedia
Kimberly WyattRođendanPussycat Dolls
