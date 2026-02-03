FREEMAIL
FIRE AND ICE /

Ove zanosne djevojke zapalit će led u Italiji na najvećoj svjetskoj pozornici

Ove zanosne djevojke zapalit će led u Italiji na najvećoj svjetskoj pozornici
Foto: Profimedia
Apsolutna superzvijezda brzog klizanja i fenomen na društvenim mrežama, Jutta Leerdam u Milano dolazi kao glavna favoritkinja za zlato na 1000 metara.
1 /30
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo, koje počinju 6. veljače 2026., donose nam vrhunac sportskih uzbuđenja na ledu i snijegu.

Među brojnim disciplinama, brzo klizanje uvijek privlači posebnu pozornost, ne samo zbog nevjerojatnih brzina i dramatičnih utrka, već i zbog sportašica koje su postale globalne ikone. One spajaju nevjerojatnu snagu, eleganciju i karizmu, a u fotogaleriji otkrite deset klizačica koje će, bez sumnje, biti u središtu pozornosti.

3.2.2026.
15:53
Antonela Ištvan
Profimedia
Brzo KlizanjeZimske Olimpijske Igre 2026
Ove zanosne djevojke zapalit će led u Italiji na najvećoj svjetskoj pozornici