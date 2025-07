Iako je kroz desetljeća izgradila stabilnu televizijsku karijeru zahvaljujući ulogama u popularnim serijama poput ''Sisters'', ''Once and Again'' i ''CSI: NY'', američku glumicu Sela Ward javnost pamti i po njezinom izgledu koji plijeni pažnju još od njezinih mlađih dana kada se tek probijala u svijetu zabavne industrije, a danas 11. srpnja, slavi 69. rođendan.