Otporni srcoliki listovi: Donosimo fotografije vaših predivnih zlatnih puzavaca

U svijetu sobnog bilja rijetke su biljke koje su postigle popularnost usporedivu sa zlatnim puzavcem. Njegove kaskadne loze sa srcolikim listovima čest su ukras u uredima i domovima, a razlog njihove široke prisutnosti nije isključivo estetske prirode.

Zlatni puzavac zahtijeva minimalnu njegu. Najbolje uspijeva na mjestu s jakom, neizravnom svjetlošću, no podnosi i sjenovitije dijelove prostora, iako će u takvim uvjetima šare na listovima vjerojatno biti manje izražene. Ključ uspjeha leži u umjerenom zalijevanju — biljku je najbolje zaliti tek kada se gornjih nekoliko centimetara supstrata osuši. Nedostatak vode očituje se blagim opuštanjem listova, no biljka se brzo oporavlja nakon zalijevanja.

