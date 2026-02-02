Tko bi rekao da Shakira ima toliko godina: Evo kako se mijenjala kroz godine

Shakira (49), kolumbijska pjevačica, plesačica i globalna zvijezda, godinama oduševljava svojim energičnim nastupima i jedinstvenim plesnim stilom. Od prvih glazbenih koraka u Kolumbiji do svjetskih pozornica, izgradila je impresivnu karijeru punu hitova i nagrada. Kroz godine je pokazala i svoju majčinsku stranu, odgajajući dva sina, a privatni život, uključujući dugogodišnju vezu s nogometašem Gerardom Piqueom, uvijek je izazivao zanimanje medija. Ova galerija donosi pogled na transformacije Shakire kroz godine – od mlade zvijezde do ikone latino glazbe i plesne scene, koja i danas oduševljava milijune fanova širom svijeta.