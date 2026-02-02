FREEMAIL
Tko bi rekao da Shakira ima toliko godina: Evo kako se mijenjala kroz godine

Tko bi rekao da Shakira ima toliko godina: Evo kako se mijenjala kroz godine
Foto: Sipa Usa/ddp Usa/profimedia
Shakira je kolumbijska pjevačica i plesačica (49) poznata po energičnim nastupima i zaraznoj karizmi.
Shakira (49), kolumbijska pjevačica, plesačica i globalna zvijezda, godinama oduševljava svojim energičnim nastupima i jedinstvenim plesnim stilom. Od prvih glazbenih koraka u Kolumbiji do svjetskih pozornica, izgradila je impresivnu karijeru punu hitova i nagrada. Kroz godine je pokazala i svoju majčinsku stranu, odgajajući dva sina, a privatni život, uključujući dugogodišnju vezu s nogometašem Gerardom Piqueom, uvijek je izazivao zanimanje medija. Ova galerija donosi pogled na transformacije Shakire kroz godine – od mlade zvijezde do ikone latino glazbe i plesne scene, koja i danas oduševljava milijune fanova širom svijeta.

2.2.2026.
19:52
Hot.hr
Europa Press/mega/the Mega Agency/profimedia
ShakiraRođendan
Tko bi rekao da Shakira ima toliko godina: Evo kako se mijenjala kroz godine