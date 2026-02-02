Prijem odrađen: Ovako su brončani rukometaši dočekani u Banskim dvorima

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je danas u Banskim dvorima hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja se s Europskog prvenstva u Danskoj vratila s osvojenom brončanom medaljom.

Obraćajući se igračima i izborniku Daguru Sigurdssonu, premijer je istaknuo koliko su rukometaši u protekle dvije godine učinili za hrvatski sport i nacionalni ponos.

'Dragi reprezentativci i izbornice, hvala vam na svemu što ste napravili u posljednje dvije godine. Hrvati vas doživljavaju kao svoje, kao da ste jedan od nas. Jučer sam se dopisivao s Islanđaninom s kojim sam nekad igrao košarku i rekao mi je da vas nisu trebali pustiti' rekao je Plenković, obraćajući se Sigurdssonu.

U nastavku je u ime Vlade i hrvatskog naroda uputio čestitke cijeloj reprezentaciji.

'Ova generacija je u samom svjetskom vrhu. Hrvatski rukometaši osvojili su 16 medalja u nešto više od 30 godina, a ovaj vaš uspjeh je bronca zlatnog sjaja. Nalazite se u eri nevjerojatne danske generacije, ali ste im jako blizu. Učinili ste iznimno puno za promociju Hrvatske, a ogroman broj ljudi u našoj zemlji diše i osjeća s vama. Red je da se i mi odužimo vama – poručio je premijer.

Naglasio je kako Vlada kontinuirano povećava ulaganja u sport, podsjetivši da su nagrade za sportaše povećane zakonskim izmjenama te da će osvojene medalje postati dio postava novog Hrvatskog sportskog muzeja, otvorenog prošloga tjedna.

'Naša podrška bit će stalna i kontinuirana. Vi se odužujete medaljama i uspjesima, a mi vam stvaramo uvjete. Uživajte danas, veselim se budućim uspjesima. Čestitam vam od srca, pravi ste prvaci, zaključio je Plenković.

Tijekom prijema premijeru je uručen i dres hrvatske rukometne reprezentacije kao simbol zahvale.

Okupljenima se potom obratio izbornik Dagur Sigurdsson, koji je govor započeo u svom prepoznatljivom, opuštenom tonu.

'Hvala ministrima i momčadi. Čast je biti u ovoj zgradi. Inače ne držim ovakve govore, već sam u svlačionici s ovim dečkima, koji tamo znaju i malo zaudarati', našalio se Sigurdsson, zahvalivši svima na podršci i izrazivši želju da se uspješna priča nastavi još dugo.

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac zahvalio je Vladi na kontinuiranoj potpori, naglasivši kako bez takve podrške sport ne bi mogao ostvarivati vrhunske rezultate.

Čestitkama se pridružio i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, poručivši kako iz Banskih dvora dolazi konkretna pomoć hrvatskom sportu te dodao da su pogledi već usmjereni prema Los Angelesu.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je emocije i ponos zbog još jednog velikog uspjeha.

'Imao sam čast i privilegiju dočekati vas jutros u zračnoj luci. Čast mi je pomagati vam svaki dan. Pokazali ste ponos, prkos i karakter te obranili čast Hrvatske. Već dvije godine zaredom imamo ovu privilegiju, a vi ste zlatna generacija koja se bori za ovu domovinu i jedni za druge. Večeras ćemo zajedno proslaviti onako kako ste tražili i kako zaslužujete, poručio je ministar.

