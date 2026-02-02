Zbog njih su tribine gorjele: Pogledajte kako su bolje polovice bodrile naše brončane heroje

Hrvatski rukometaši vratili su se iz Herninga s europskom broncom, a tijekom cijelog natjecanja uz njih su, osim brojnih vjernih navijača, bile i njihove bolje polovice – supruge i djevojke koje su na tribinama pružale bezrezervnu podršku.

Od prve utakmice pa sve do borbe za treće mjesto, žene hrvatskih rukometaša bile su najglasnije navijačice, ali i rame za utjehu u teškim trenutcima. Njihova prisutnost na tribinama nije samo podizala moral igračima, već je i pokazala koliko je važna podrška obitelji u vrhunskom sportu.

Kroz galeriju donosimo fotografije supruga i djevojaka koje su strastveno navijale, bodrile i slavile svaki gol, a zajedno s navijačima kreirale su nezaboravnu atmosferu koja je oduševila sve prisutne. Od emotivnih zagrljaja nakon utakmica do zajedničkih proslava osvojenog odličja, njihova podrška bila je neprocjenjiva.

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića pratite uživo na RTL Televiziji od 16.30 sati.