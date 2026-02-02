Tomašević kao nekad Mamić, zastave HOS-a i puno pjesme: Ovako su navijači dočekali rukometaše

Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.

Nakon što je postalo jasno kako u ponedjeljak u Zagrebu neće biti službenog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, više stotina navijača dočekalo je "brončane rukometaše" u zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman.

Reprezentacija se iz Danske vratila u Zagreb iza 3.00 sata, a na "Tuđmanu" ih je dočekala sjajna atmosfera, stotine navijača ogrnutih zastavama, šalovima, te u raznim dresovima. Pjevale su se domoljubne pjesme, od Thompsona, do "Moje domovine", Jure Stublića, Prljavaca, "Košulje plave". Igrači su dočekani ovacijama uz neslužbenu himnu rukometaša, "Ako ne znaš šta je bilo".

Uživo sve najnovije informacije pratite OVDJE.

"Ovo smo mi, ovo je Hrvatska. Za ovo se trenira svaki dan," kazao je Zvonimir Srna koji u završnici prvenstva nije mogao igrati zbog ozljede.

"Bilo je teško gledati, bila je velika nervoza. Hvala dečkima što su osvojili broncu," dodao je.

Igrači nisu htjeli previše komentirati otkazivanje dočeka i odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da zabrani Thompsonov nastup.

"Nemam komentara. Žao mi je što neće biti dočeka, hvala ljudima što su došli na aerodrom u ovolikom broju," kazao je Srna.

Veron Načinović je u susretu za broncu pružio sjajnu predstavu okrunivši je sa šest golova.

"Svi smo sretni, napravili smo veliki uspjeh. Hvala svima što su nas došli podržati. Možda nije doček kakav smo očekivali, ali hvala svima," kazao je za Hinu.

"U susretu za broncu cijela ekipa se borila svih 60 minuta, bili smo sjajni. Ovo nam je nakon svjetskog srebra druga medalja u nizu, nadam se da će se taj niz nastaviti," dodao je.

Matej Mandić se zahvalio svima koji su došli usred noći dočekati rukometaše.

"Sve je bilo super, hvala svima koji su došli. Kapa im dole. Iza nas je vrhunsko prvenstvo, pun sam emocija. Dvije godine zaredom osvajamo medalje što dokazuje našu kvalitetu. U Danskoj smo malo profeštali, ovdje nažalost nema dočeka tako ćemo svaki svojoj kući," kazao je vratar hrvatske vrste.

Izbornika Dagura Sigurdssonu i njegove odabranike u zagrebačkoj luci dočekao je i ministar sporta i turizma Tonči Glavina.

"Čestitam rukometašima na ovom velikom uspjehu, ovo je dokaz da je ovo zlatna generacija naših rukometaša koji su ostavili trag, koji će postizati velike rezultate u godinama koji su pred nama. Što se tiče dočeka i svega onoga što se događalo posljednjih sati, mi se kao vlada oštro suprotstavljamo i protiv smo bilo kakvih vrsta zabava. Zabraniti našim građanima, djeci i ljubiteljima sporta da slave i imaju prilike vidjeti naše dečke, zahvaliti im se i zapjevati s njima, je apsolutno neprihvatljivo," kazao je ministar Glavina.

"Sada je slika savršeno jasna, zbog ideološke isključenosti ljevice predvođene s Možemo, oni žele zabraniti građanima da pjevaju i da se raduju s reprezentativcima. To je neprihvatljivo i nije normalno da razgovaramo o bilo kakvim zabranama i to u glavnom gradu svih Hrvata, u Zagrebu. To samo pokazuje kakva politika iza stoga stoji i kada su usta puna uključivosti i raznih prava o kojima pričaju, sjetit ćemo se svakog dana ovoga što izvode, zbog svoje ideološke isključenosti žele zabraniti da se pjevaju hrvatske pjesme u glavnom gradu," dodao je Glavina podsjetivši "kako smo prije godinu dana bili smo u sličnoj situaciji kada smo na trgu dočekali naše rukometaše, bez ijednog incidenta."

Na aerodromu se pojavio i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

"Htio bih čestitati rukometašima na fantastičnom uspjehu, uzeti broncu na EP-u, momci, kapa do poda. Nije nam teško bilo doći ovdje i dočekati ih. Nažalost, gradonačelnik Tomislav Tomašević, aktivist iz sekte Možemo, koji rado ugošćuje gay pride i ljude iz Srbije, to mu godi, a smeta mu mladost koja pjeva hrvatske pjesme."

"Moja poruka, srušili smo komuniste, pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu Možemo, na sljedećim izborima više ih neće biti. Zamislite da ti ljudi vode državu, da ti aktivisti vode hrvatsku državu, na što bi ta država sličila. Zar se stide bronce rukometaša," dodao je.

Na pitanje treba li doček biti u nekom drugom gradu, bio je jasan.

"Po meni je Zagreb glavni grad svih Hrvata, ako ga ne može biti tu, onda ne treba biti nigdje drugdje. Zašto bi bio naprimjer u Splitu, a ne u Zadru? Tada bi došlo do podjela, a to nije dobro. Ako ne može u Zagrebu, bolje da ih dočekaju doma njihovi prijatelji i obitelji," istaknuo je.

Doček rukometaša je trebao biti u ponedjeljak na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. No, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otpao.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti," objavio je sinoć Hrvatski rukometni savez (HRS).

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island s 34-33 (17-14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008).

Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.