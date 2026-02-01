Ovo je veliko, ovo je sve! Pogledajte rukometaše kako primaju medalje, za ovo se živi!

Hrvatski rukometaši ostvarili su povijesni uspjeh osvajanjem brončane medalje na Europskom prvenstvu pobjedom protiv Islanda. Nakon završetka utakmice, izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson nije krio oduševljenje:

"Sretan sam i iznimno ponosan. Bilo je toliko odricanja i odličnih predstava igrača. Znam da su Hrvati ludi za medaljama i to se vidjelo na tribinama, hvala im na tome. Osvojiti medalju za medaljom je velika stvar," izjavio je za RTL.

"Svi smo se malo ispraznili i pomalo sam bez riječi, ali prelijep je osjećaj," dodao je.

Ovo je Sigurdssonova druga medalja s hrvatskom reprezentacijom, nakon lanjskog srebra na Svjetskom prvenstvu. Osim toga, naglasio je i važan podatak:

"Važno je i što smo se automatski plasirali na iduće svjetsko prvenstvo i ne moramo igrati kvalifikacije."

Iako su igrači iscrpljeni, izbornik ističe da se svi vesele velikom dočeku u Zagrebu:

"Trenutno smo jako umorni, ali veselimo se dočeku, znam da će biti ludnica."

Igrači su također podijelili svoje dojmove nakon susreta. David Mandić je pohvalio “ratnički duh” ekipe:

"Nakon svih prepreka, nakon svih ozljeda, skupili smo se i osvojili treće mjesto. To je stvarno nešto neopisivo. Kapa dolje svim mojim suigračima i stožeru. Bila je to velika utakmica, ponosni smo."

Luka Cindrić istaknuo je težinu same utakmice:

"Bila je to teška utakmica, ali borili smo se do kraja. Ponosan sam na ekipu, za nas je ova brončana medalja kao zlato. Pokazali smo karakter u svakoj utakmici ovog turnira."

Leon Šušnja dodao je:

"Bili smo bolji. Da se igralo još dva dana, ne bi nas dobili. Možemo biti ponosni kako prezentiramo Hrvatsku. Doček? Nisam ni znao da će biti, ali spremni smo, idemo feštati."

No, slavlje u Zagrebu ne odvija se bez neizvjesnosti. Čini se da se oko organizacije velikog dočeka brončanih rukometaša sprema pravi obrat. Grad Zagreb ranije je najavio da će proslava biti na Trgu bana Josipa Jelačića u ponedjeljak u 16 sati, uz nastup Zaprešić Boysa i Hrvatske ruže.

"Pozivamo sve Zagrepčane i građane Hrvatske da pozdrave i dočekaju naše rukometaše na glavnom gradskom trgu," stoji u priopćenju Grada.

Međutim, brončani rukometaši izrazili su želju da na dočeku nastupi i Marko Perković Thompson. Igrači su se s popularnim pjevačem čuli video pozivom iz svlačionice, a menadžment ističe da će Thompson rado doći – ali sve ovisi o službenom pozivu Hrvatskog rukometnog saveza.

"Bilo je neformalnih kontakata proteklih dana, ali formalni poziv još nije stigao. Ako bi igrači zatražili da im MPT opet zapjeva, on će to učiniti. Takav poziv se ne odbija," poručuju iz menadžmenta.

Dakle, iako je doček službeno najavljen i svi su spremni za slavlje, konačna odluka još ovisi o koordinaciji saveza i željama samih igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: Domagoj Duvnjak otkrio nevjerojatnu snagu Hrvatske. Ovaj detalj mnogi nisu znali