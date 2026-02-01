Noge za kojima se okretalo: Zagrepčanke u mini suknjama pokorile središte grada

Posljednja zagrebačka špica u siječnju protekla je u znaku hladnog, sivog zimskog dana, no to nije spriječilo brojne građane da ispune centar grada i uživaju u subotnjoj kavi, šetnji i druženju. Unatoč niskim temperaturama, gradske ulice bile su žive, a modna scena i ovoga je puta pokazala svoju razigranu stranu.

Zagrebačanke su birale praktične, ali nimalo dosadne kombinacije. Dominirale su bunde, topli kaputi, pleteni šalovi i čizme, dok su outfite upotpunjavali trendi modni dodaci koji su donosili dozu osobnosti i stila.

Još jednom se pokazalo da moda ne poznaje godišnje doba, a zagrebačka špica ostaje nezaobilazno mjesto susreta, opuštanja i inspiracije.