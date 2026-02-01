FREEMAIL
PRKOSE HLADNOĆI /

Noge za kojima se okretalo: Zagrepčanke u mini suknjama pokorile središte grada

Noge za kojima se okretalo: Zagrepčanke u mini suknjama pokorile središte grada
Foto: Pavao Bobinac (dosadni) Fotograf/ Ekskluzivno Za Žena.hr
1 /75
Posljednja zagrebačka špica u siječnju protekla je u znaku hladnog, sivog zimskog dana, no to nije spriječilo brojne građane da ispune centar grada i uživaju u subotnjoj kavi, šetnji i druženju. Unatoč niskim temperaturama, gradske ulice bile su žive, a modna scena i ovoga je puta pokazala svoju razigranu stranu.

Zagrebačanke su birale praktične, ali nimalo dosadne kombinacije. Dominirale su bunde, topli kaputi, pleteni šalovi i čizme, dok su outfite upotpunjavali trendi modni dodaci koji su donosili dozu osobnosti i stila.

Još jednom se pokazalo da moda ne poznaje godišnje doba, a zagrebačka špica ostaje nezaobilazno mjesto susreta, opuštanja i inspiracije.

 

1.2.2026.
9:27
Hot.hr
Pavao Bobinac (dosadni) Fotograf/ Ekskluzivno Za Žena.hr
Zagrebačka špica
Noge za kojima se okretalo: Zagrepčanke u mini suknjama pokorile središte grada