ZIMA IM NE SMETA /

Modno osviještene Varaždinke preuzele Korzo: Za ovim damama se okretao cijeli grad

Foto: Varaždinski.hr
1 /20
Posljednja siječanjska subota u Varaždinu donijela je pravu zimsku kulisu – temperatura se zadržala tek nekoliko stupnjeva iznad nule, a sivo, oblačno nebo dodatno je naglasilo hladnoću. Unatoč tome, gradsko središte nije ostalo prazno. Naprotiv, Varaždinke su Korzo pretvorile u pravu modnu pistu na otvorenom.

Toplim pufastim jaknama i elegantnim bundama dominirale su zimske kombinacije, često upotpunjene sunčanim naočalama kao modnim prkosom zimskom sivilu. 

Uobičajenu jutarnju kavu i šetnju ovoga su puta začinili veseli vjesnici fašnika. Gradsku vrevu presjekli su zvuci zvona i vergla, a među šetačima su se isticali impresivni kostimi vragova i raskošne krinoline, najavljujući vrhunac 10. Međunarodnog srakarskog fašnika.

Spoj zimske elegancije, ležerne urbane mode i karnevalskog šarenila učinio je ovu subotu na varaždinskom asfaltu posebno živopisnom – čak i bez sunca.

 

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr

31.1.2026.
17:43
Hot.hr
Varazdinski.hr
špicaVaraždin
Modno osviještene Varaždinke preuzele Korzo: Za ovim damama se okretao cijeli grad