Arena Zagreb postaje najveći plesni podij! Legendarni Haddaway i Alka Vuica preuzeli pozornicu

Megadance Party pretvorio je najveću dvoranu u zemlji u golemu plesnu zonu, u kojoj se publika iz svih dijelova Arene okuplja oko centralno postavljene pozornice. Već u prvim satima jasno je da Megadance Party nije zamišljen kao klasičan koncert. Program se odvija bez stanki, izvođači se izmjenjuju, a publika ostaje na nogama uz neprekidan niz hitova koji su obilježili devedesete.

Večerašnji lineup donosi spoj domaćih imena i međunarodnih zvijezda eurodance scene. Po prvi put u Hrvatskoj nastupaju Culture Beat, Haddaway i Rednex, izvođači čiji su hitovi oblikovali klupsku kulturu 90-ih. “Mr. Vain”, “What Is Love” i “Cotton Eye Joe” izazivaju očekivane reakcije publike, koja bez zadrške pjeva i pleše, neovisno o tome nalazi li se bliže pozornici ili na tribinama.

Uz njih, na pozornici se redaju i domaći izvođači koji su obilježili regionalnu dance scenu: Senna M, Colonia, ET, Karma, I Bee, Ilan Kabiljo, Emilia Kokić, Minea, Alka Vuica, Feminnem i Tatjana Cameron Tajči. Program traje više od šest sati, a ritam večeri drži DJ Pucko, čiji se slogan “Svi moraju plesati” pokazuje kao točan opis onoga što se događa u Areni.