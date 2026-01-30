FREEMAIL
GALA PARTY /

Cesarica okupila poznate: Jasna Zlokić, Thompson, Jakov Jozinović i drugi osvojili nagradu

Cesarica okupila poznate: Jasna Zlokić, Thompson, Jakov Jozinović i drugi osvojili nagradu
Foto: Goran Stanzl/pixsell
Poseban trenutak večeri rezerviran je za dodjelu nagrade Cesarica Legend, koja ove godine pripada Jasni Zlokić (70), jednoj od najautentičnijih i najvoljenijih umjetnica hrvatske glazbene scene. 
1 /40
Zagrebačka Lauba večeras je središte domaće javne scene: ondje se održava veliki Cesarica Gala Party, na kojem se okupljaju najvažnija imena hrvatske glazbe i brojna poznata lica iz javnog života. U fokusu večeri je 12 najvećih hitova 2025. godine, a publika s nestrpljenjem iščekuje trenutak u kojem će biti proglašena Cesarica za Hit godine.

Uz glavnu nagradu, večeras se dodjeljuju i priznanja Cesarica Bestseller za najviše prodanih koncertnih ulaznica, Cesarica Digitalni Bestseller za najveći broj streamova na digitalnim platformama te Cesarica za Hit autora, čime se dodatno zaokružuje presjek godine obilježene uspješnicama. U nastavku pogledajte tko je sve došao i tko su dobitnici nagrade.

30.1.2026.
23:02
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
CesaricaGala VecerNagradaSlavni
Cesarica okupila poznate: Jasna Zlokić, Thompson, Jakov Jozinović i drugi osvojili nagradu