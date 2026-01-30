Cesarica okupila poznate: Jasna Zlokić, Thompson, Jakov Jozinović i drugi osvojili nagradu

Zagrebačka Lauba večeras je središte domaće javne scene: ondje se održava veliki Cesarica Gala Party, na kojem se okupljaju najvažnija imena hrvatske glazbe i brojna poznata lica iz javnog života. U fokusu večeri je 12 najvećih hitova 2025. godine, a publika s nestrpljenjem iščekuje trenutak u kojem će biti proglašena Cesarica za Hit godine.

Uz glavnu nagradu, večeras se dodjeljuju i priznanja Cesarica Bestseller za najviše prodanih koncertnih ulaznica, Cesarica Digitalni Bestseller za najveći broj streamova na digitalnim platformama te Cesarica za Hit autora, čime se dodatno zaokružuje presjek godine obilježene uspješnicama. U nastavku pogledajte tko je sve došao i tko su dobitnici nagrade.