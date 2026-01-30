FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE 13 GODINA /

Grupa 'Mejaši' s početka karijere, 'opasni' momci s ikoničnim biebericama i preslatki parovi

Grupa 'Mejaši' s početka karijere, 'opasni' momci s ikoničnim biebericama i preslatki parovi
Foto: Emedjimurje
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Čakovečki kultni noćni klub Arcus u siječnju 2013. okupljao je brojne Međimurce, i mlađe i starije. Vikendi su bili rezervirani za živu glazbu i druženje do sitnih sati, a društvo se poznavalo međusobno. Godina u kojoj su nastale fotografije ovog serijala "U rikverc petkom" portala eMedjimurje odražava se u modnom stilu mladih. Tako su se mogle vidjeti popularne frizure, odnosno 'bieberice' na momcima koji su htjeli djelovati odvažno, visoke štikle, jarke boje i prugice, dugi lančići i raznobojni šalovi. 

U nastavku galerije pogledajte kako Mejaši, vesela grupa iz Varaždina, izgledali (ne)davne 2013. godine. 

30.1.2026.
16:48
Hot.hr
Emedjimurje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJE 13 GODINA /
Grupa 'Mejaši' s početka karijere, 'opasni' momci s ikoničnim biebericama i preslatki parovi