Grupa 'Mejaši' s početka karijere, 'opasni' momci s ikoničnim biebericama i preslatki parovi

Čakovečki kultni noćni klub Arcus u siječnju 2013. okupljao je brojne Međimurce, i mlađe i starije. Vikendi su bili rezervirani za živu glazbu i druženje do sitnih sati, a društvo se poznavalo međusobno. Godina u kojoj su nastale fotografije ovog serijala "U rikverc petkom" portala eMedjimurje odražava se u modnom stilu mladih. Tako su se mogle vidjeti popularne frizure, odnosno 'bieberice' na momcima koji su htjeli djelovati odvažno, visoke štikle, jarke boje i prugice, dugi lančići i raznobojni šalovi.

U nastavku galerije pogledajte kako Mejaši, vesela grupa iz Varaždina, izgledali (ne)davne 2013. godine.