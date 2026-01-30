Malom gradiću dani su odbrojani: Rupa guta domove nemoćnih stanovnika

Sicilijanski grad Niscemi bori se s ogromnim klizištima izazvanih obilnim kišama tijekom oluje Harry. Spasioci su već evakuirali više od 1500 stanovnika nakon urušavanja predgrađa. Vatrogasci pomažu u i evakuacija kućnih ljubimaca. Sada se strahuje da će se rupa dodatno proširiti i progutati još više domova. Klizište je sada dugo četiri kilometara.

Grad, koji doslovno klizi prema jugu, proživljava dramatične trenutke dok se iz zemlje čuju jezivi zvuci slijeganja tla.

"Situacija je kritična, a stalna urušavanja tijekom noći pokazuju da je klizište i dalje vrlo aktivno", izvještavaju talijanski mediji. Stanovnici su u panici jer prognoze najavljuju nove kiše.

Fokus je na 'crvenoj zoni'

Glavni fokus spašavanja trenutno je na "crvenoj zoni", koja se neprestano širi prema centru grada. Iako šef Civilne zaštite Fabio Ciciliano uvjerava javnost da je "centar Niscemija apsolutno siguran", fotografije s terena ne potvrđuju njegovu priču. Mnogi domovi i automobili nalaze se na samom rubu novonastale litice, a nekima su dnevni boravci doslovno prepolovljeni. Ozlijeđenih srećom nema.

Grad je u srijedu posjetila i talijanska premijerka Giorgia Meloni. Obećala je brzu pomoć, svjesna da stanovnici još uvijek pamte velika kašnjenja u isplatama odšteta nakon slične katastrofe koja je isti grad pogodila 1997. godine.

"Tek treba vidjeti koliko će ljudi biti trajno raseljeno jer se klizište još uvijek kreće", izjavila je Meloni nakon sastanka s lokalnim dužnosnicima.