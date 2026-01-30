Bila je skandal-majstorica i kraljica noćnih klubova: Sjećate li se kontroverzne Maje Morales?

Maja Morales (36) je hrvatska starleta i model koja je prije više od 15 godina privlačila veliku medijsku pažnju zbog javnih istupa i turbulentnih veza. Njezino ime često se povezivalo sa skandalima i ekscentričnim ponašanjem, a status “zvijezde među zečicama” donio joj je brojne naslovnice tabloida. Kroz godine iskusila je i burne ljubavne priče, uključujući onu s hrvatskim poduzetnikom Antom Gotovcem, te niz kontroverznih nastupa i izjava koje su pratili mediji i javnost. U našoj galeriji prisjetite se kako je starleta tada izgledala.