PLAYBOY ZEČICA /

Bila je skandal-majstorica i kraljica noćnih klubova: Sjećate li se kontroverzne Maje Morales?

Foto: Borna Filic/pixsell
Maja Morales nekada je žarila i palila domaćom estradom. Bivša hrvatska starleta i model, proslavila se prije 15-ak godina sudjelovanjem u raznim televizijskim emisijama.
1 /24
Maja Morales (36) je hrvatska starleta i model koja je prije više od 15 godina privlačila veliku medijsku pažnju zbog javnih istupa i turbulentnih veza. Njezino ime često se povezivalo sa skandalima i ekscentričnim ponašanjem, a status “zvijezde među zečicama” donio joj je brojne naslovnice tabloida. Kroz godine iskusila je i burne ljubavne priče, uključujući onu s hrvatskim poduzetnikom Antom Gotovcem, te niz kontroverznih nastupa i izjava koje su pratili mediji i javnost. U našoj galeriji prisjetite se kako je starleta tada izgledala. 

30.1.2026.
11:14
Hot.hr
Zarko Basic/pixsell
Maja MoralesAnte GotovacPlaybojeva Zečica
Bila je skandal-majstorica i kraljica noćnih klubova: Sjećate li se kontroverzne Maje Morales?