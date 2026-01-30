Šok na stazi u Crans Montani! Legendarna skijašica doživjela težak pad pred Olimpijadu

U posljednjoj utrci Svjetskog kupa prije početka Olimpijskih igara, dugoočekivani povratak legendarne Lindsey Vonn na Olimpijske igre pretvorio se u pravu dramu na stazi. Ženska utrka spusta u Crans Montani prekinuta je nakon samo četrdesetak minuta zbog niza teških padova, a strah publike postao je stvarnost kada je Vonn doživjela neugodan incident.

Od šest natjecateljica, tek tri su uspjele završiti vožnju. Prva nesreća zabilježena je kod Austrijanke Nine Ortileb, koja je pala odmah nakon starta. Na svu sreću, Ortileb nije teže povrijeđena i utrka je ubrzo nastavljena.

Nešto kasnije, Norvežanka Marte Monsen završila je u zaštitnoj ogradi, a njezin pad bio je ozbiljniji. Odvezena je s piste i prebačena u obližnju bolnicu na daljnje preglede.

Konačno, na stazi se našla i legendarna Amerikanka Lindsey Vonn. Pad je bio dramatičan, a Vonn je višestruko držala lijevo koljeno dok su je spašavatelji oslobađali iz sigurnosne mreže. Nakon intervencije, Vonn je uspjela spustiti se do cilja, no bilo je jasno da oslanjanje na nogu nije moguće bez poteškoća. Nakon Vonn, sama skijaška utrka u Švicarskoj je prekinuta.

Ovaj incident bio bi veliki peh za slavnu skijašicu uoči nadolazećih Olimpijskih igara, gdje se očekuje da će ponovno biti kandidatkinja za medalju. Crans Montana ovoga je vikenda, nažalost, postala mjesto teških trenutaka za ljubitelje skijanja, podsjećajući na tragedije koje su ga u prošlosti zadesile.

