Mateša i 30 godina mlađa plavuša ukrali poglede na reviji: Pojavio se i Jakov Kitarović

Osam dana uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026., Hrvatski olimpijski odbor u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu predstavio je zimsku olimpijsku kolekciju brenda 4F, dugogodišnjeg službenog sponzora hrvatskih olimpijaca. Kolekcija je namijenjena za 14 hrvatskih sportaša koji će nastupiti na Igrama u alpskom skijanju, skijaškom trčanju, biatlonu i brzom klizanju.

Odjeću su, umjesto zimskih reprezentativaca u završnim pripremama, na modnoj reviji predstavili olimpijci iz ljetnih sportova, među kojima su bili braća Sinković, Miran Maričić, Marin Ranteš i Antonija Mišura Sandrić. Program je upotpunio glazbeni nastup Marka Pecotića.

Kolekcija 4F donosi spoj modernog dizajna i funkcionalnosti, uz povećan udio ekološki prihvatljivih i prirodnih materijala u odnosu na prethodne Igre. Dominiraju prepoznatljivi hrvatski crveno-bijeli kvadratići, a sportaši su posebno istaknuli kvalitetu, udobnost, toplinu i prozračnost opreme, uz pohvale aktualnog olimpijca Marka Skendera.