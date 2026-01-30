FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MODNA IKONA /

Izdanja Martine Vlašić Iljkić: U Saboru dotjerana od glave do pete, a štikle su joj zaštitni znak

Izdanja Martine Vlašić Iljkić: U Saboru dotjerana od glave do pete, a štikle su joj zaštitni znak
Foto: Patrik Macek/pixsell
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Martina Vlašić Iljkić (43) rođena je u Požegi. Diplomirana socijalna radnica članica je Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i obnaša zastupnički mandat u Hrvatskom saboru.

Postala je potpredsjednica Odbora za ratne veterane i članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Također, bila je članica Odbora za obitelj, mlade i sport. Martina se bavi političkim pitanjima vezanim uz socijalnu politiku, zdravstvo i prava ratnih veterana, a njeno političko djelovanje obuhvaća i članstvo u nekoliko međuparlamentarnih skupina prijateljstva, uključujući one s Australijom, Francuskom, Italijom, Nizozemskom, Švedskom i drugim zemljama.

Osim političkog angažmana, zanimljiv je i njezin modni izričaj, koji se u javnosti često prepoznaje zbog elegancije i profesionalnog stila, prikladnog za njezinu funkciju i zadatke koje obnaša u saborskim odborima. U našoj galeriji pogledajte neke od njenih najboljih modnih kombinacija.

30.1.2026.
13:31
Hot.hr
Patrik Macek/pixsell
SaborSaborska ZastupnicaModa
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNA IKONA /
Izdanja Martine Vlašić Iljkić: U Saboru dotjerana od glave do pete, a štikle su joj zaštitni znak