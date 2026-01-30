15 jezivih mjesta čudnih i neobjašnjivih nestanaka ljudi: Istražite crne rupe na zemlji

Postoji li veći strah od onog da netko koga volimo ili čak mi sami jednostavno nestanemo? Bez oproštaja, bez objašnjenja, bez traga. Ta jeza, taj konačni upitnik, leži u srcu nekih od najtrajnijih misterija čovječanstva. Diljem svijeta postoje mjesta koja kao da prkose logici, lokacije s reputacijom crnih rupa koje gutaju ljude, brodove i zrakoplove, ostavljajući iza sebe samo tišinu i vječna pitanja, piše Medium.

