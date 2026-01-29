Kamera snimila ljutitog Sigurdssona prije eksplozivne pressice na kojoj je opleo po EHF-u

Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, izrazio je nezadovoljstvo Europskom rukometnom federacijom zbog nepoštovanja igrača i momčadi, ističući da im je važnija promocija događaja nego kvaliteta natjecanja. Na eksplozivnoj konferenciji za novinare, uoči polufinala Europskog prvenstva protiv Njemačke, ljutito je rekao da organizatori nisu uzeli u obzir teškoće kroz koje su prošli. Hrvatska je u srijedu osigurala polufinale, no potom su morali putovati četiri sata iz Malmoa u Herning, gdje će se boriti za finale.

Hrvatski rukometaši se na Europskom prvenstvu susreću sa šokantnim propustima. Pogledajte kakve su fotografije došle u naš posjed.

Sigurdsson je naglasio da Europskoj rukometnoj organizaciji nije stalo do udobnosti igrača niti do njihove pripreme, već isključivo do stvaranja dojma. Tako je umjesto rukometa, prvi je plan isplivao problem koji je EHF očito zanemario umor igrača i, naravno, njihovo zdravlje.

Hrvatski rukometaši bili su prisiljeni igrati dvije iznimno važne utakmice u razmaku od samo jednog dana, u susretima u kojima je pobjeda bila jedina opcija. Istodobno, logistički uvjeti i briga za igrače na razini prvenstva pokazali su se krajnje neadekvatnima.

Zabilježeni su problemi s hranom, uključujući prisutnost crva i plastike, a posebno je negativno odjeknula odluka da se reprezentacija smjesti izvan Herninga, grada domaćina utakmica, u 30 kilometara udaljenom Silkeborgu.

"Nitko ne spominje da smo morali putovati četiri sata od Malmoa do Herninga, a imali smo dva dana manje od drugih za odigrati sedam utakmica. Smješteni smo daleko od dvorane, a putovanje na ovu konferenciju trajalo je više od sat vremena. Zbog svega toga nismo imali priliku održati trening“, rekao je izbornik, očito frustriran.

Dodan je i primjer iscrpljujuće situacije:

"Zadnje dvije utakmice odigrali smo u razmaku od samo 22 sata, a odmah nakon toga nas, poput životinja, ubacuju u autobus. To je jednostavno šokantno. Sada smo u polufinalu, a moramo prolaziti kroz ovakve okolnosti. Ostale reprezentacije imaju bolje uvjete i bolju pripremu, dok smo mi u teškoj situaciji bez potrebnih resursa za kvalitetne treninge. Ovo postaje alarmantno“, zaključio je Sigurdsson.

I reprezentativac Josip Šimić priznao je da su iscrpljeni, ali istaknuo da je fokus tima isključivo na polufinalu protiv Njemačke.

"Iako se osjećamo umorno, jedini cilj nam je dati najbolje od sebe i osvojiti polufinale. Ne želimo da nas ometaju sve ove okolnosti koje nas prate“, poručio je Šimić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pressica Dagura Sigurdssona uoči polufinalne utakmice Hrvatska - Njemačka