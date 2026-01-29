Dokle više? Pogledajte što je naše rukometaše dočekalo u hrani u hotelu u Danskoj

PRATITE NA NET.HR-U /
Siggurdson ljut na EHF, uskoro se očekuje njegovo obraćanje
U posjedu smo fotografija koje su snimili naši rukometaši na EURO-u i što su pronašli u hrani
Hrvatski rukometaši na Europskom prvenstvu u Skandinaviji i dalje doživljavaju bizarnosti.
U posjedu smo fotografija koje su snimili naši rukometaši na EURO-u i što su pronašli u hrani.
U hotelu u Malmou u zobenoj kaši pronašli su crva.
U novom hotelu Radison u Silkeborgu na ručku su pronašli plastiku.
POGLEDAJTE VIDEO: U Malmou kao na Zrću: Hrvati napravili potpuni show u dvorani protiv Mađarske