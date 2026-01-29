FREEMAIL
SRAMOTNO /

Dokle više? Pogledajte što je naše rukometaše dočekalo u hrani u hotelu u Danskoj

Dokle više? Pogledajte što je naše rukometaše dočekalo u hrani u hotelu u Danskoj
Foto: Sanjin Strukic/rtl

U posjedu smo fotografija koje su snimili naši rukometaši na EURO-u i što su pronašli u hrani

29.1.2026.
15:18
Maj Gašparac
Sanjin Strukic/rtl
Hrvatski rukometaši na Europskom prvenstvu u Skandinaviji i dalje doživljavaju bizarnosti. 

U posjedu smo fotografija koje su snimili naši rukometaši na EURO-u i što su pronašli u hrani. 

U hotelu u Malmou u zobenoj kaši pronašli su crva. 

Foto: Rtl

U novom hotelu Radison u Silkeborgu na ručku su pronašli plastiku. 

Foto: Rtl
Foto: Rtl
Foto: Rtl

POGLEDAJTE VIDEO: U Malmou kao na Zrću: Hrvati napravili potpuni show u dvorani protiv Mađarske

 

HranaHotelRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
