Ovako su izgledali sinoćnji Oscari: Trumpa nitko nije spomenuo, ali svi pričaju o Barbri Streisand

U tri i pol sata ceremonije nitko nije spomenuo ime Donalda Trumpa, makar je bilo insinuacija o veličini njegovog spolovila. Nitko nije spomenuo ni riječ Iran, ali zato je Palestinu.

Pobjednik večeri je Jedna Bitka za Drugom, film koji Ameriku prikazuje kao policijsku državu. Timothee Chalamet ponovno nije dobio ništa (osim šala na svoj račun), Sean Penn je nagradu osvojio treći put, ali se na Oscarima nije pojavio. Ali zato se pojavila Anne Wintour bez sunčanih naočala. Bila je to dobra večer za filmske zlikovce, horore i domaćina, Conana O'Briena

Više o tome što se sinoć izdogađalo na Oscarima pogledajte u prilogu.

16.3.2026.
23:15
Petar Panjkota
NagradeOscariZlatni Kipic
