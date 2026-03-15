Nakon 30 godina, borba je gotova. Da bi drugi bili sigurni, 41 pirotehničar dao je svoj život

HRVATSKA NAPOKON BEZ MINA /

Hrvatska je nakon 30 godina napokon slobodna od mina. No, taj put bio je itekako težak pa i tragičan. O tome smo pričali s načelnikom Hrvatskog centra za razminiranje Davorom Laurom.

"Pirotehničari vole reći da za nas rat nije završio 1996., nego da za nas još traje - dok se ne ukloni zadnja mina", poručio je.

Pojasnio je da su početne procjene sugerirale da je 13.000 kvadratnih kilometara minski sumnjivih područja od Podunavlja do Dubrovačko-neretvanske županije na raznim područjima, nekima posebno teškim. "Sva ta područja su na svoj način teška. Najteža su ona gdje nije moguće korištenje strojeva pa je tu posla za pirotehničare. To su svakako brdsko-planinska, teško prohodna područja gdje je pirotehničarima do pozicije rada trebalo i više od sat i pol hodanja", dodao je.

Zbog svega toga postoji niz razloga zašto je razminiranje trajalo 30 godina. "Tako je i trebalo biti. Treba uzeti u obzir da smo krenuli s tim i tijekom Domovinskog rata, intenzivno nakon njega, a prekretnica je bila osnivanje Hrvatskog centra za razminiranje"; nastavio je stručnjak.

Za to vrijeme, 41 pirotehničar dao je svoj život tijekom razminiranja. "Protuminsko djelovanje je dugotrajan proces, skup posao, ali i opasan. Ne stradavaju samo pirotehničari, nego i civili. Od 1996. godine do sada 612 osoba stradalo od mina, od toga 208 smrtno. A brojka od 136 stradalih pirotehničara, od toga 41 smrtno, govori puno", zaključio je.