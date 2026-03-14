Mundijal u velikoj opasnosti, stručnjak upozorava: 'Mogu se probuditi vukovi samotnjaci'

Ratovi su obilježili proteklu godinu, a mogli bi i ovu. Manje od stotinu dana dijeli nas od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, koje bi se moglo održati tijekom sukoba s Iranom.

Dok se jednim nogometašima srdačno veseli, Donald Trump za druge nema dobre vijesti. „Iranska nogometna reprezentacija dobrodošla je na Svjetsko nogometno prvenstvo, ali zaista ne vjerujem da je primjereno da tamo budu, zbog vlastitog života i sigurnosti", kazao je.

Iran bi prvu utakmicu trebao igrati 15. lipnja protiv Novog Zelanda, a kamp u Arizoni gdje bi trebala biti njihova baza je spreman i još uvijek - nije otkazan.

"Nismo dobili nikakvu službenu informaciju od organizacije koja upravlja sportskim kompleksom. Pričekat ćemo da se oni oglase prije nego što damo bilo kakav komentar. Za sada možemo reći samo da smo spremni za Iran.Uzbuđeni smo i spremni smo za bilo koju reprezentaciju koja će doći trenirati kod nas", kazao je predsjednik nogometnog kluba Tuscon, Jon Pearlman.

Hoće li nastupiti Iran?

No, da bi kamp mogao ostati prazan najavljuje iranski ministar sporta koji Trumpu odgovara kako ni pod kojim uvjetima ne mogu sudjelovati.

Mark Orth, profesor sportskog prava ističe kako ne postoji jasna odluka Iranskog nogometnog saveza da ne sudjeluje. "Moguće je, i čini se realnim, da će se povući, i postoje neki nagovještaji da hoće, ali za sada nema formalne odluke Iranskog nogometnog saveza o povlačenju s turnira", kazao je.

U jednom scenariju moguć je čak i nastup bez iranske zastave.

"Nešto o čemu bi FIFA trebala razmisliti, slično kao na Olimpijskim igrama gdje postoji tim za izbjeglice, da se uvede sličan tim. Ne znam točne uvjete za to i sigurno bi to stvorilo poteškoće u organizaciji, ali moguće je imati tim sastavljen od iranskih nogometnih reprezentativaca, ali ne pod iranskom zastavom", dodao je Orth.

Sigurnost na Mundijalu

Sportski dio priče u ratno vrijeme lako pada u drugi plan. Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila upozorava i da bi prvenstvo na teritoriju zemlje koja je u ratu moglo biti sigurnosni izazov.

"Imamo situacija da se mogu dogoditi i terorističkih akcija koji ne znače da su nužno poticane i sponzorirane od strane Irana. Moguće je da će ovaj napad probuditi vukove samotnjake koji mogu u tom smjeru djelovati. Morat će se puno više uložiti u sigurnost", kazao je Cvrtila.

Pa bi među rijekama navijača moglo biti i malo drukčijih dresova. "Po samim gradovima će cirkulirati sigurnosnih snaga, čak i vojske ili njihove garde, ali dosta policiajaca i obavještajaca u civilu", dodaje stručnjak za sigurnost.

Bez obzira na rat, hrvatski navijači se pakiraju za Ameriku. "Za sada nema nikakvih saznanja da bi moglo doći do značajnjih poteškoća. nadamos e da će jedan takav događaj proći u redu i očekujemo veliki broj navijača", kaže Mario Matić iz Udruge navijača 'Mi Hrvati'.

Do prvenstva je ostalo još manje od tri mjeseca, pa je za sve najbolji scenarij da do tada rat završi.