Više od 2000 mrtvih i stotine tisuća izbjeglica! Rat ulazi u treći tjedan, a kraj se ne nazire

Žestoki sukob na Bliskom istoku ulazi u treći tjedan, a rat se sve više širi na cijelu regiju. Sjedinjene Države izvele su napad na iranski otok Harg, ključno naftno čvorište, dok je zbog napada i presretanja dronova izbio veliki požar u jednoj od najvažnijih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je snimku za koju tvrdi da prikazuje napad na 90 vojnih ciljeva na otoku Harg. Prema njegovim riječima, gađana su skladišta pomorskih mina i bunkeri za rakete.

Trump tvrdi da energetska infrastruktura zasad nije bila meta, ali je upozorio da bi se to moglo promijeniti ako Iran ne prestane napadati brodove u Hormuškom tjesnacu.

Na pitanje koliko bi rat mogao trajati, Trump je odgovorio da ne želi iznositi procjene. “Ne mogu vam to reći. Mislim, imam svoju procjenu, ali kakve bi to koristi imalo? Trajat će onoliko dugo koliko bude potrebno. Oni su desetkovani. Zemlja je u lošem stanju, cijeli sustav se raspada”, rekao je Trump.

Napetosti oko Hormuškog tjesnaca

Iran poručuje da ne posustaje te tvrdi da je Hormuški tjesnac pod njegovom kontrolom. Upozorili su da bi brodovi koji pokušaju proći tim područjem mogli postati meta napada.

Trump je zbog toga zaprijetio slanjem ratnih brodova u to strateški ključno područje. U objavi na društvenim mrežama pozvao je i druge države da se uključe u zaštitu plovidbe. “Nadam se da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge zemlje poslati brodove u to područje kako Hormuški tjesnac više ne bi bio pod prijetnjom”, poručio je.

Zbog velikog požara izazvanog presretnutim iranskim dronovima zaustavljen je ukrcaj nafte u luci Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jednoj od ključnih točaka za izvoz nafte iz regije.

Iran je pritom upozorio stanovnike da napuste to područje, kao i okolice luka u Dubaiju i Abu Dabiju. Glasnogovornik vojnog zapovjedništva Khatam al-Anbiya u Teheranu, Ebrahim Zolfaqari, poručio je da Iran zadržava pravo napasti lokacije s kojih se lansiraju američki projektili.

“Poručujemo čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da Iran smatra svojim legitimnim pravom, u obrani svojeg nacionalnog suvereniteta i teritorija, gađati i napasti mjesta s kojih se lansiraju američki projektili”, rekao je Zolfaqari.

Napadi u Iranu i Libanonu

U Iranu je gust dim zabilježen iznad zračne baze Dezful nakon izvještaja o američkom udaru, dok se napadi na Teheran nastavljaju. Prema podacima iranskih vlasti, u izraelsko-američkim operacijama dosad je ubijeno 1450 ljudi.

Jedan zaposlenik Crvenog polumjeseca opisao je prizor spašavanja iz ruševina nakon napada. “Bilo je petero članova obitelji koje smo izvukli ispod ruševina. Otac obitelji bio je živ kada je pronađen. Majka je bila u kuhinji i poginula je.”

Iz Libanona je istodobno objavljeno da je na jugu zemlje ubijeno 12 zdravstvenih djelatnika. Izraelske vlasti o tome se zasad nisu oglasile.

Stanovnici pogođenih područja govore o potpunom nedostatku sigurnosti i pomoći. “Nema ničega, ni lijekova, nikoga tko nas može odvesti na sigurno mjesto. Ovdje uopće nismo sigurni”, rekao je Junis Dhia, izbjeglica iz Libanona.

Prema još nepotvrđenim informacijama, Izrael i Libanon idućeg bi tjedna mogli započeti mirovne pregovore. Dosad je u sukobima ubijeno 826 Libanonaca, dok su stotine tisuća ljudi prisiljene napustiti svoje domove.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres upozorio je na razmjere humanitarne krize. “Više od 816 tisuća ljudi raseljeno je unutar Libanona, a više od 90 tisuća ljudi – većinom Sirijaca, ali i Libanonaca – prešlo je u Siriju”, rekao je.

Napadi na Izrael i američko veleposlanstvo

U napadima Irana i Hezbollaha gađan je sjever Izraela, pri čemu su oštećeni automobili i kuće. Meta je bio i grad Eilat na krajnjem jugu zemlje, a projektili su zabilježeni iznad Jeruzalema i Tel Aviva.

U prva dva tjedna rata u Izraelu je poginulo 15 ljudi. Stanovnici pogođenih područja potražili su skloništa. “Ovdje smo od prvog dana rata. Rekla sam djeci da ne želim ostati kod kuće gdje nema skloništa, sigurne sobe ili bilo kakve zaštite”, rekla je Ortal Kondo iz Haife.

S dva drona napadnuto je i američko veleposlanstvo u Bagdadu, no razmjeri štete zasad nisu poznati. Još uvijek nije poznato u kakvom je stanju novi iranski vrhovni vođa. Od kada je izabran nije se pojavio u javnosti.

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je da je situacija u Iranu izuzetno kaotična. “Nije potpuno jasno, zapravo. Mislim, očito je da je tamo vrlo kaotično okruženje. Izraelske snage izvode napade, a očito i SAD gađa niz ciljeva. Znamo da je ozlijeđen, ali ne znamo točno koliko ozbiljno”, rekao je Vance.

U dva tjedna sukoba rat se proširio na cijelu regiju. Ubijeno je više od dvije tisuće ljudi, stotine tisuća prisiljene su na izbjeglištvo, a poremećena je i globalna opskrba naftom zbog napetosti i blokade Hormuškog tjesnaca. Ipak, danas su tim područjem prošli indijski brodovi – za koje je Iran, prema dostupnim informacijama, napravio iznimku.