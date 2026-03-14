Opasna poruka iz Washingtona: Jedan potez Irana mogao bi zapaliti naftna polja

Američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio da će napasti naftnu infrastrukturu na iranskom otoku Harg ako Teheran ne prestane napadati plovila u Hormuškom tjesnacu, što je upozorenje koje bi dodatno moglo uznemiriti tržišta suočena s ogromnim poremećajima opskrbe.

Trump je ultimatum u petak popratio objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je rekao da su Sjedinjene Američke Države "potpuno uništile" vojne ciljeve na otoku koji služi kao terminal za izvoz 90 posto iranske nafte, a od Hormuškog je tjesnaca udaljen oko 500 kilometara prema sjeverozapadu.

Američki napadi nisu gađali naftnu infrastrukturu na otoku, no "ako Iran ili bilo tko drugi učini bilo što kako bi poremetio slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, odmah ću preispitati tu odluku", napisao je Trump.

Iran ne pokazuje naznake kapitulacije

Iran se ne bi mogao obraniti od američkih napada, kazao je Trump.

"Iranskoj vojsci i svima drugima povezanima s ovim terorističkim režimom bilo bi pametno da polože oružje i spase ono što je preostalo od njihove zemlje, a to nije puno!", poručio je američki predsjednik.

Kasnije je objavio: "Mediji (koji proizvode) lažne vijesti mrze to što moraju izvještavati o tome koliko dobro ide američkoj vojsci protiv Irana, koji je potpuno poražen i želi dogovor, no ne dogovor koji bih ja prihvatio!".

Međutim, Iran ne pokazuje naznake da je spreman kapitulirati ili popustiti pred američko-izraelskim vojnim pritiskom.

Iranske oružane snage su na napad na Harg odgovorile rekavši da će bilo kakav napad na naftnu ili energetsku infrastrukturu njihove zemlje dovesti do napada na postrojenja u vlasništvu naftnih kompanija koje surađuju sa SAD-om u regiji, izvijestili su iranski mediji.

Iranska novinska agencija Fars je citirajući izvore objavila da se preko 15 eksplozija čulo na otoku tijekom američkih napada. Izvori tvrde da su pogođeni protuzračna obrana, pomorska baza i objekti zračne luke, ali da nije bilo štete na naftnoj infrastrukturi.

Čak i manja šteta na zamršenoj mreži cjevovoda, terminala i skladišta bi mogla dodatno ograničiti globalnu opskrbu naftom te povećati pritisak na nestalno tržište.

S druge strane, iranska državna televizija je u subotu objavila da je Iran oborio pet bespilotnih letjelica nad svojim zračnim prostorom, povećavši ukupan broj oborenih američkih i izraelskih dronova tijekom rata na 114.

Cijene nafte su naglo porasle nakon Trumpovih komentara o mogućem trajanju rata, koji je započeo 28. veljače ogromnim američkim i izraelskim bombardiranjem Irana, a potom se brzo proširio u regionalni sukob s velikim posljedicama za svjetska tržišta energenata i dionica.

Iran galerija

Američko veleposlanstvo u iračkom glavnom gradu Bagdadu je pogođeno u raketnom napadu u subotu te se nad zgradom mogao vidjeti dim, rekli su irački sigurnosni izvori. Nisu imali daljnje pojedinosti o napadu.

U drugim dijelovima regije, iranska Revolucionarna garda je kazala da je izvela nove napade na Izrael zajedno s libanonskom milicijom Hezbolah, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Izraelska vojska je u petak rekla da je njeno ratno zrakoplovstvo pogodilo preko 200 ciljeva u zapadnom i središnjem dijelu Irana tijekom proteklog dana, uključujući mjesta s kojih se lansiraju balistički projektili, sustave protuzračne obrane i postrojenja za proizvodnju oružja.

Zaljevske zemlje i Libanon nova žarišta

Nakon dva tjedna sukoba, ubijeno je 2000 ljudi. Uglavnom je riječ o žrtvama u Iranu, ali mnogi su stradali i u Libanonu te je sve veći broj poginulih u zemljama Perzijskog zaljeva. Nekoliko milijuna ljudi je raseljeno.

Američke snage su također pretrpjele žrtve, uključujući šest članova posade zrakoplova za nadopunu goriva tijekom leta koji se srušio u zapadnom Iraku.

U iranskom raketnom napadu, oštećeno je pet tankera američkog ratnog zrakoplovstva u bazi u Saudijskoj Arabiji te ih se trenutno popravlja, objavio je Wall Street Journal, citirajući američke dužnosnike.

Povrh iranskih napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Izrael i saveznike SAD-a u Perzijskom zaljevu, Revolucionarna garda nastoji poremetiti pomorski promet u Hormuškom tjesnacu, kojim prolazi 20 posto svjetske nafte.

Trump je novinarima u petak rekao da će američka mornarica "uskoro" početi pratiti tankere koji prolaze kroz tjesnac.

Premda je ranije kazao da će rat trajati svega nekoliko tjedana, Trump je u petak odbio javno prognozirati kraj sukoba, rekavši novinarima: "Trajat će onoliko dugo koliko to bude nužno".

Iran je nastavio izvoziti sirovu naftu dok su druge zaljevske zemlje zaustavile svoje isporuke zbog straha od iranskih napada.

Više velikih tankera se punilo naftom na otoku Hargu u srijedu, prema satelitskim snimkama koje je pregledala internetska stranica TankerTrackers.com. Iran je od 28. veljače do srijede dnevno izvozio između 1,1 i 1,5 milijuna barela nafte.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei je u svojim prvim javnim komentarima u četvrtak obećao da će Hormuški tjesnac zadržati zatvorenim te je pozvao susjedne zemlje da zatvore američke baze na svom teritoriju kako i same ne bi bile napadnute.

Američki ministar obrane Pete Hegseth je u petak rekao da je novi iranski vođa ranjen i vjerojatno "unakažen" te je doveo u pitanje njegovu sposobnost vladanja.

Od izraelskog napada početkom rata, u kojem je ubijena većina njegove obitelji, uključujući njegovog oca i suprugu, nisu objavljene fotografije Hameneija. Iran tvrdi da je novi iranski vrhovni vođa bio ranjen, ali je dužnosnik u petak kazao da nije "oslabljen".

POGLEDAJTE VIDEO Trump debelo podcijenio Iran! Europa traži objašnjenja dok Rusi zadovoljno trljaju ruke