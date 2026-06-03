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UMIROVLJENI GENERAL /

Ljubo Ćesić Rojs ima plućnu emboliju: Hospitaliziran u KBC-u Zagreb

Ljubo Ćesić Rojs ima plućnu emboliju: Hospitaliziran u KBC-u Zagreb
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Riječ je o ozbiljnom medicinskom stanju koje zahtijeva hitno liječenje i stalni liječnički nadzor

3.6.2026.
23:06
danas.hr
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Ljubo Ćesić Rojs, umirovljeni general Hrvatske vojske, od nedjelje je hospitaliziran u KBC-u Zagreb nakon što mu je dijagnosticirana embolija pluća, javlja Dnevno.hr.

Riječ je o ozbiljnom medicinskom stanju koje zahtijeva hitno liječenje i stalni liječnički nadzor. Iako je dijagnoza ozbiljna, umirovljeni general se nada oporavku i skorom izlasku iz bolnice.

Inače, plućna embolija nastaje kada krvni ugrušak blokira krvnu žilu u plućima, što može uzrokovati otežano disanje, bol u prsima, ubrzan rad srca, kašalj i opću slabost. Riječ je o stanju koje može biti životno ugrožavajuće ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme, zbog čega je brza medicinska intervencija ključna.

Ljubo ćesić RojsUmirovljeni GeneraliPlućna EmbolijaKbc Zagreb
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