Ljubo Ćesić Rojs ima plućnu emboliju: Hospitaliziran u KBC-u Zagreb

Ljubo Ćesić Rojs, umirovljeni general Hrvatske vojske, od nedjelje je hospitaliziran u KBC-u Zagreb nakon što mu je dijagnosticirana embolija pluća, javlja Dnevno.hr.

Riječ je o ozbiljnom medicinskom stanju koje zahtijeva hitno liječenje i stalni liječnički nadzor. Iako je dijagnoza ozbiljna, umirovljeni general se nada oporavku i skorom izlasku iz bolnice.

Inače, plućna embolija nastaje kada krvni ugrušak blokira krvnu žilu u plućima, što može uzrokovati otežano disanje, bol u prsima, ubrzan rad srca, kašalj i opću slabost. Riječ je o stanju koje može biti životno ugrožavajuće ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme, zbog čega je brza medicinska intervencija ključna.