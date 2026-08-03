Kad stignu ovakve vrućine, legice znaju gdje pobjeći: Kopika je ponovno u znaku ljepotica

Novi toplinski val ispraznio je osječke ulice, ali zato je Kopika bila puna kupača koji su spas od 38 stupnjeva potražili uz Dravu. Dok su se jedni rashlađivali u rijeci, drugi su uživali na pijesku, sunčali se, igrali odbojku i družili u opuštenoj ljetnoj atmosferi.

Posebnu pozornost privlačile su zgodne legice u bikinijima, koje su dodatno zagrijale atmosferu na osječkom kupalištu. Golema pješčana plaža nastala zbog rekordno niskog vodostaja Drave ponovno je pružila prizore kakvi se rijetko viđaju, a kako je protekla još jedna užarena nedjelja na Kopiki, pogledajte i na SiB.hr.