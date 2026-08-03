Teško je bilo odlučiti kamo prvo pogledati: Ove ljepotice obilježile su Porcijunkulovo

Porcijunkulovo je i ove godine pokazalo da uz dobru zabavu ide i dobra doza stila. Čakovečkim ulicama prošetale su dame u raznolikim izdanjima - od romantičnih haljina i elegantnih kombinezona do odvažnih crnih kombinacija i upečatljivih modnih dodataka koji nisu mogli proći nezapaženo.

Posebnu su pažnju privlačile posjetiteljice koje su bez straha spojile klasiku, glamur i vlastiti modni potpis.

Tko je sve zablistao na ovogodišnjem Porcijunkulovu i čija je kombinacija ostavila najjači dojam, pogledajte i na eMedjimurje.hr.