Teško je bilo odlučiti kamo prvo pogledati: Ove ljepotice obilježile su Porcijunkulovo

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Porcijunkulovo je i ove godine pokazalo da uz dobru zabavu ide i dobra doza stila. Čakovečkim ulicama prošetale su dame u raznolikim izdanjima - od romantičnih haljina i elegantnih kombinezona do odvažnih crnih kombinacija i upečatljivih modnih dodataka koji nisu mogli proći nezapaženo.
Posebnu su pažnju privlačile posjetiteljice koje su bez straha spojile klasiku, glamur i vlastiti modni potpis.
Tko je sve zablistao na ovogodišnjem Porcijunkulovu i čija je kombinacija ostavila najjači dojam, pogledajte i na eMedjimurje.hr.