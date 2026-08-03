Kim Kardashian obožava pozirati polugola i pokazivati obline: Ma tko joj može odoljeti?

Kim Kardashian (45) već godinama slovi za kraljicu minijaturnih bikinija i izazovnog donjeg rublja, a svojim provokativnim izdanjima redovito pomiče granice. Reality zvijezda obožava pokazivati kožu i isticati svoje prepoznatljive obline, pa se često fotografira u jedva primjetnim bikinijima, čipkastim kompletima i odvažnim krojevima koji malo toga ostavljaju mašti. Kod Kim doista vrijedi pravilo - što manje tkanine, to bolje.