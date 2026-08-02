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MEĐIMURSKO LJETO /

Dok su na plažama Jadrana gužve, njima je ovo prava oaza tijekom rekordnih vrućina

Dok su na plažama Jadrana gužve, njima je ovo prava oaza tijekom rekordnih vrućina
Foto: KM photography/eMedjimurje
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Visoke temperature nisu spriječile brojne posjetitelje da vikend provedu na Marini Prelog, jednom od omiljenih mjesta za odmor i rekreaciju na sjeveru Hrvatske. Šetnice uz jezero bile su ispunjene šetačima, biciklistima i rekreativcima, dok su mnogi spas od vrućine potražili u hladu uz obalu ili uživajući u pogledu na mirnu vodenu površinu. U galeriji portala eMedjimurje pogledajte kako je izgledao ljetni dan na Marini Prelog.

2.8.2026.
21:47
Hot.hr
KM photography/eMedjimurje
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