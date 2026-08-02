Dok su na plažama Jadrana gužve, njima je ovo prava oaza tijekom rekordnih vrućina

Visoke temperature nisu spriječile brojne posjetitelje da vikend provedu na Marini Prelog, jednom od omiljenih mjesta za odmor i rekreaciju na sjeveru Hrvatske. Šetnice uz jezero bile su ispunjene šetačima, biciklistima i rekreativcima, dok su mnogi spas od vrućine potražili u hladu uz obalu ili uživajući u pogledu na mirnu vodenu površinu. U galeriji portala eMedjimurje pogledajte kako je izgledao ljetni dan na Marini Prelog.