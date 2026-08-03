Ne, to što vidite nije još jedan običan terenac: Stiže zvijer koja pomiče granice!

Kalifornijska tvrtka Rezvani Motors ponovno je pomaknula granice automobilskog dizajna i inženjeringa te je predstavila svoj najnoviji projekt – Dune.

Na prvi pogled je riječ o vozilu koje izgleda kao da je pobjeglo sa snimanja znanstveno-fantastičnog filma jer ga krasi agresivna linija, karoserija od karbonskih vlakana, masivni terenski kotači i čak 800 konjskih snaga iz superpunjenog V10 motora.

Dune ja zapravo stvoren da bude ultimativni superautomobil za sve terene, no ispod njegove taktičke vanjštine skriva se podrijetlo koje ga čini još intrigantnijim.

Iako se Rezvani pohvalio stvaranjem potpuno nove kategorije vozila, pažljivija analiza otkrila je da je Dune zapravo rezultat jedne od najambicioznijih transformacija modernog talijanskog superautomobila.

Naime, Rezvani je u svojim promotivnim materijalima vješto izbjegao izravno imenovati donatorsko vozilo, međutim jedan tehnički detalj otkrio je cijelu priču, da Dune nije egzotični automobil izgrađen od nule, već radikalno prerađeni Lamborghini Huracán.

Pretvoriti niskoprofilni superautomobil u terensku zvijer zahtijevalo je rješavanje dva ogromna inženjerska problema. Prvi je bio motor. Huracánov V10 dizajniran je za visoke okretaje i munjevit odaziv kao atmosferski motor.

Rezvani je u suradnji s poznatom tvrtkom VF Engineering razvio poseban sustav mehaničkog kompresora kako bi snagu podigao s tvorničkih šestotinjak na impresivnih 800 konjskih snaga.

To nije bio jednostavan "plug-and-play" zahvat, već je zahtijevao potpunu preradu sustava za dovod goriva, novo mapiranje rada motora kako bi se kontrolirao tlak u cilindrima te ugradnju znatno učinkovitijeg sustava hlađenja koji može podnijeti ekstremne uvjete vožnje po pijesku i vrućini.

Drugi, i vjerojatno još teži, izazov bio je ovjes. Podići superautomobil za 4,5 inča (oko 11,4 cm) nije bilo svedeno samo na ugradnju dužih opruga i amortizera.

Rezvani je najavio da će proizvesti samo sedam primjeraka modela Dune, a isporuke su planirane za 2028. godinu.

Tako mala serija nije samo marketinški trik za stvaranje ekskluzivnosti. To je i mudar poslovni potez kojim se smanjuje rizik. Kada mali proizvođač ulazi u projekt koji donatorsku platformu gura daleko izvan njenih tvorničkih granica, ograničavanje broja vozila znači da tvrtka ne mora jamčiti dugoročnu izdržljivost za masovnu proizvodnju.

Svaki od sedam automobila bit će individualno naručen te će omogućiti kupcima da biraju sve, od boje karoserije do materijala u unutrašnjosti.

Potencijalni kupci, koji su pozvani ostaviti povratni depozit od 1.500 američkih dolara kako bi osigurali svoje mjesto na listi, trebali bi razmotriti i nekoliko praktičnih pitanja. Nije jasno nabavlja li Rezvani donatorski Huracán ili ga kupac mora osigurati sam. U svakom slučaju, Lamborghinijevo tvorničko jamstvo na pogonski sklop nakon ovakve prerade sigurno prestaje vrijediti.

Osiguravajuće kuće također će zahtijevati specijalizirane police, dok bi u nekim državama vozilo moglo biti registrirano kao "rekonstruirano", što može utjecati na njegovu buduću vrijednost i mogućnosti financiranja.

U svakom slučaju, Dune je bez sumnje fascinantan stroj koji obećava performanse koje malo koje vozilo može ponuditi.

No, njegov konačni uspjeh ne ovisi samo o broju konjskih snaga ili visini od tla.

Pravi test bit će može li tvrtka, koja se dosad uglavnom bavila estetskim preinakama kamioneta i SUV-ova, uspješno izvesti ovako duboku i složenu mehaničku transformaciju superautomobila – i to sedam puta zaredom.

Za sedam kupaca, to neće biti samo kupnja automobila, već ulaganje u jedan od najluđih inženjerskih eksperimenata na četiri kotača.